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台灣7/25起 擴大開放6類外籍人士入境

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台灣7/25起 擴大開放6類外籍人士入境

記者鄒尚謙、楊雅棠、許政榆／台北報導
台灣自7月25日起，擴大開放6類外籍人士入境。(歐新社)
台灣自7月25日起，擴大開放6類外籍人士入境。(歐新社)

台灣指揮中心今公布最新邊境政策，台外交部領事事務局副局長周中興表示，自7月25日起，放寬外籍人士赴台事由，只要是志工、傳教弘法、宗教研習、實習、國際交流、度假打工等等，皆可以入境台灣。

周中興表示，政府採逐步穩健開放政策，指揮中心評估台灣疫情醫療量，促進社會及經濟發展及國際必要交流，預定7月25日起針對外籍人士，只要符合志工、傳教弘法、研習、實習、國際交流以及度假打工等青年交流事由，皆可以準備相關文件，向駐外館處申請赴台，傳教弘法、實習、度假打工則可以申請特別入境許可。

針對度假打工部分，周中興表示，因不是單純的觀光，有限定對象，是指與台灣訂有度假打工協定或青年交流協定國民，；除了有年齡限制外，按照協定，每人一輩子只有一次引用度假打工機會，若符合條件，可向駐外館處申請。

周中興表示，度假打工不是一般觀光，台灣與17個國家有簽訂協定，目前大多數都已經允許台灣青年打工機制前往他國，基於平等互惠考量，這次台灣也把度假打工列別放入開放事由，相關策略是循序漸進穩健踏實，指揮中心會按疫情變化滾動檢討，也呼籲民眾儘速疫苗接種，配合防疫檢疫規範，維護國內安全。

至於本次開放入境的族群，是否包含港澳人員？周中興表示，目前僅針對持外國護照人士部分。

台灣自7月25日起，擴大開放6類外籍人士入境。(圖／台指揮中心提供)
台灣自7月25日起，擴大開放6類外籍人士入境。(圖／台指揮中心提供)

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