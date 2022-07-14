纏訟16年 國務機要費除罪陳水扁免訴 吳淑珍洗錢判2年

前總統陳水扁（右）、吳淑珍（左）涉國務機要費案，案件纏訟16年，台灣高等法院更二審今宣判。（本報資料照片）

前總統陳水扁 涉國務機要費案，案件纏訟16年，台灣高等法院更二審今天宣判，吳淑珍涉犯洗錢部分判刑2年，並沒收美金299萬餘元，國務機要費部分免訴；時任幕僚馬永成、林德訓、陳鎮慧獲免訴，涉洗錢的陳致中判1年、黃睿靚10月緩刑4年。

更二審審理尾聲時，立法院在5月30日三讀通過會計法第99條之一條文修正草案，也就是國務機要費除罪化，蔡英文總統6月15日公布，政壇掀波。

陳水扁卸任後訴訟纏身，他因龍潭購地案遭判刑20年定讞而入獄，但2015年1月5日經核准保外醫治至今。吳淑珍也因龍潭案、陳敏薰人事等案遭判刑20年，但台中監獄 附設培德醫院「拒收」癱瘓的她。

陳水扁目前繫屬高院 的案件包括國務機要費案、二次金改與偽證案，國務機要費為更二審，二次金改、偽證案則是更一審。此外，陳另涉隱匿國家機密、洗錢兩案，繫屬台北地方法院。陳水扁因「疾病不能到庭」，本案高院2016年即裁定停審，不過陳在4月7日、更二審審理期間，大張旗鼓開國際記者會，稱「因公支出大於因公收入，根本沒有不法所得」。

國務機要費案更二審被告包括陳水扁、扁妻吳淑珍、兒子陳致中、媳婦黃睿靚、總統府前出納陳鎮慧、前後任總統辦公室主任馬永成與林德訓、吳的助理蔡銘哲和前力麒建設董事長郭銓慶九人，扁家人都主張無罪。

本案分為國務機要費、洗錢兩部分。台灣高等檢察署指控吳淑珍、陳水扁、馬永成、陳鎮慧以不實犒賞清冊領取國務機要費，吳淑珍還蒐集私人發票核銷2600多萬的國務機要費，甚至出現陳水扁等人重複使用單據詐領的狀況；這些錢用在官邸和扁家私人開銷，與公務支出無關，構成貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪。檢方也控2006年吳淑珍因國務機要費遭起訴後，兒、媳用帳戶替她掩飾犯罪所得，她甚至要陳致中佯稱這些錢是黃睿靚娘家財產。

更二審審理時，不僅陳水扁停審，吳淑珍也都請假，吳婦部分由檢方一造辯論。黃睿靚表示，為人媳婦有無奈之處，她在音樂世界舒服快樂，對政治沒興趣，也不知道帳戶是誰在用。陳致中則說，佯稱錢是「太太娘家的資金」是媽媽的要求，是媽媽的理財模式，並說舅舅、大姑等親友也提供帳戶供媽媽使用，從他小時候就這樣；他認為都是家裡的錢，媽媽向來這樣做，不覺有異。律師林志忠描述陳水扁是海商法的大律師，參選時支持者還將錢揉成一團球丟到舞台上，陳致中從小就看到「家人在數錢」，是成長經驗。

馬永成表示，幕僚不可能准否總統的機要費，領據、發票都是原始憑證，符合審計規定，且國務機要費是由會計人員審核，不是總統府辦公室的人。馬說，陳鎮慧在案發前廿年就在扁家工作，那時他還在念大學，吳淑珍對帳很仔細，從卷證資料可證他非管控、准駁之人。林德訓抗辯指1949年的總統就有特別費，會計處理方式非他們所創，當年的核銷都是依會計處指導，他和馬永成沒拿到1塊錢。

陳鎮慧、蔡銘哲、郭銓慶在審理時都認罪。