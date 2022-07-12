死要錢 賄款藏屍袋 台北殯儀館員工和業者向喪索賄

台北市殯葬處第一、第二殯儀館六名基層員工，涉嫌自2019年至2021年，利用經手處理遺體時，向不同殯葬業者收取新台幣1000至2000元不等紅包，至少藉七名往生者收取2萬9800元賄款。台北地檢署11日依不違背職務行賄及收賄罪起訴一、二殯員工和業者共13人。

台北市第二殯儀館2012年就曾爆發15名殮工收賄弊案，當時政風單位直指這是「殯葬紅包陋習」，錯誤觀念根深蒂固，殯葬處事後曾提出全面檢討及策進作為，未料事隔多年又爆發相同弊端，長年陋習依舊。

檢方11日起訴六名殯儀館員工和七名業者，分別涉犯刑法不違背職務收賄及行賄罪，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。七名業者全部自白犯罪，坦承行賄，檢察官 建請法官酌減其刑。

起訴指出，陳姓、羅姓、林姓、張姓、黃姓、袁姓技工和工友，平時負責往生者遺體進館、防腐、縫補、淨身、化粧、著裝、大殮等工作。六人依照處理大體流程各項環節，個別分項收賄，金額一、兩千元不等。

六人在遺體一運進殯儀館，便和業者相約殯儀館公廁或辦公室當面交付，還有業者在遺體入殮後，將賄款藏在屍袋內，前來回收屍袋的殯儀館員工再順手取走。

檢方查出，各家殯葬業者為使遺體入館後一切順利並獲優先處理，甚至滿足家屬需求，挑選較佳冰櫃位置或擺放念佛機等，長年有塞紅包打點殯儀館基層員工的陋習。

其中林姓員工被查出不僅收受遺體運送車曾姓司機600元行賄，後來還主動向另名張姓業者索賄，甚至被調職為巡墓員後，又向計畫起掘祖先墳墓的陳姓民眾索賄，收賄陋習嚴重。