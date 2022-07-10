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台灣為前日相安倍過世降半旗 朱立倫張亞中看法不同

記者黃寅／台中報導
國民黨主席朱立倫下午表示，相信國人感謝安倍過去長期支持台灣。記者黃寅／攝影
國民黨主席朱立倫下午表示，相信國人感謝安倍過去長期支持台灣。記者黃寅／攝影

日本前首相安倍晉三前天遇刺去世。台總統府昨表示，各級政府機關、公立學校11日下半旗一日。對此，國民黨主席朱立倫表示，相信國人感謝安倍過去長期支持台灣，尤其是他對世界的貢獻和在疫情期間對台灣的支持，無論是降半旗或是101大樓點燈哀悼，都是表達國人的感謝。而孫文學校總校長張亞中則表示，安倍到底對中華民國有何重大貢獻，值得政府降半旗，蔡英文應該公開說明。

朱立倫和張亞中台北當地時間今日下午赴台中市立殯儀館參加國民黨前主席、立委江啟臣母喪，並分別在祭弔後受訪。

朱立倫說，對安倍的過世感到痛心，已第一時間向其家屬表達哀悼之意，明天也會到日本交流協會致意，並代表國民黨致祭。

張亞中說，蔡英文要降半族必須符合規定。依國家降半族的規定第四條，分別是一、對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者。二、對世界和平或人類進步有偉大貢獻者。三、現任友邦元首。蔡英文可能認為安倍是符合第一條，安倍的確有幫台灣賣鳳梨、捐台灣疫苗、喊過為台灣加油，也說過台灣有事就是日本有事，但這些是不是可以視為重大貢獻，相信大家見仁見智，因為這也許也是外交上的政策，也有一些對台灣有好的議員或領導人，都做過類似表示。

因此，他認為，蔡英文或許有一些人情或看法，可是降半旗這種國家大事，可能還是得依國家降半旗的辦法而有所依循，因此期待蔡英文可以把為什麼要降半旗跟國民說明。

對於他的看法和朱立倫不同，張亞中說，他是以一個國民的立場表示看法，而不是政黨的立場，因為這是一個國家重大的事情，也是對國家和國旗的尊重，這也是一個社會教育和國家教育。

影片來源：聯合新聞網

孫文學校總校長張亞中則表示，安倍到底對中華民國有何重大貢獻，值得政府降半旗，蔡英...
孫文學校總校長張亞中則表示，安倍到底對中華民國有何重大貢獻，值得政府降半旗，蔡英文應該公開說明。記者黃寅／攝影

安倍 蔡英文 國民黨

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