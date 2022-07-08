不滿美參議員訪台 中國宣布在台灣周邊海空軍演

中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙。（取自國防部微信公眾號）

美國聯邦參議員 史考特7日抵台達訪問引發北京當局不滿，中國國防部發言人吳謙指出，美方此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係的政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係，加劇台海地區局勢緊張升級，中方對此堅決反對。

吳謙表示，針對美台勾連挑釁惡劣行徑，中國人民解放軍 東部戰區於近日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

吳謙說，「台灣問題純屬中國內政。祖國統一是絕對要實現的，外部勢力干涉是絕對不會得逞的。中國人民解放軍全時待戰、隨時能戰，採取一切必要措施，堅決挫敗外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

美國在台協會表示，史考特參議員將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。

史考特預計今天會晤總統蔡英文。總統府發言人張惇涵表示，史考特是今年第八位訪台的美國國會議員，充分展現美國國會對台灣的堅定支持。今年4月，史考特參議員曾拜訪我駐立陶宛 台灣代表處，成為首位造訪我國駐立陶宛代表處的美國國會議員。

總統府與外交部都指出，史考特對台友好，曾在美國國會數度提出友台議案，包括去年2月提出「防止台灣遭侵略法案」，今年3月提出「透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案」，並於今年5月，連署由聯邦參院外委會發起的聯名函，籲請美國總統拜登將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF），還曾兩度連署支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）等。