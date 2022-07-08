我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍晉三中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持霰彈槍襲擊

不滿美參議員訪台 中國宣布在台灣周邊海空軍演

記者林則宏／即時報導
中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙。（取自國防部微信公眾號）
中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙。（取自國防部微信公眾號）

美國聯邦參議員史考特7日抵台達訪問引發北京當局不滿，中國國防部發言人吳謙指出，美方此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係的政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係，加劇台海地區局勢緊張升級，中方對此堅決反對。

吳謙表示，針對美台勾連挑釁惡劣行徑，中國人民解放軍東部戰區於近日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

吳謙說，「台灣問題純屬中國內政。祖國統一是絕對要實現的，外部勢力干涉是絕對不會得逞的。中國人民解放軍全時待戰、隨時能戰，採取一切必要措施，堅決挫敗外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

美國在台協會表示，史考特參議員將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。

史考特預計今天會晤總統蔡英文。總統府發言人張惇涵表示，史考特是今年第八位訪台的美國國會議員，充分展現美國國會對台灣的堅定支持。今年4月，史考特參議員曾拜訪我駐立陶宛台灣代表處，成為首位造訪我國駐立陶宛代表處的美國國會議員。

總統府與外交部都指出，史考特對台友好，曾在美國國會數度提出友台議案，包括去年2月提出「防止台灣遭侵略法案」，今年3月提出「透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案」，並於今年5月，連署由聯邦參院外委會發起的聯名函，籲請美國總統拜登將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF），還曾兩度連署支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）等。

參議員 解放軍 立陶宛

上一則

台外交部政次：忽視中國威脅 恐迎新災難

下一則

海峽論壇下周登場 陸委會：勿配合統戰

延伸閱讀

罷免博徹思領導人 謝安宜任舊金山新任地檢長

罷免博徹思領導人 謝安宜任舊金山新任地檢長
美參議員史考特訪台 將見蔡英文談台美安全與經貿

美參議員史考特訪台 將見蔡英文談台美安全與經貿
處理交通事故涉詐 15年員警被捕 警長：很失望

處理交通事故涉詐 15年員警被捕 警長：很失望
麻州等4共和黨「溫和派」州長 將護墮胎權

麻州等4共和黨「溫和派」州長 將護墮胎權

熱門新聞

衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

2022-07-07 02:17
不少粉絲朝聖具俊曄的DJ秀。圖／讀者提供

具俊曄台北夜店DJ獨秀 24年鐵粉狂批汪小菲

2022-07-01 14:21
烏俄衝突，烏國總統澤倫斯基號召外國志願軍加入戰事，吸引許多外國人士自願報名加入抗俄行動，包括多位台灣人士。圖為烏克蘭軍人。美聯社

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

2022-07-03 23:17
立委蘇震清。（本報資料照片）

全有罪 台國會史上最大弊案 蘇震清最重10年 廖國棟8年

2022-07-05 22:37
高雄的大統集團官網將好市多納為事業版圖之一。（取材自大統集團官網）

Costco以10.5億美元 買回台灣好市多所有股份

2022-07-01 00:40
儘管台灣本土確診、死亡個案雙雙回升，指揮官陳時中透露，考慮取消低風險地區的入境PCR報告。圖為桃園機場入境旅客排隊填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

自低風險國入台 PCR擬放寬…鬆綁到0+7「須超低確診」

2022-07-06 02:30

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作
情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差