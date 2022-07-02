我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：越來越多學生報考SAT、ACT 盼增錄取機會

一個月4起 3匪在紐約華裔社區連搶逾30萬元財物

體驗台北夜生活 柯文哲：在紐約晚上不敢去中央公園

記者楊正海／台北報導
柯文哲2日前往體驗，宣布啟動夜間營運及點亮松菸夜晚，體驗台北夜生活新地標。（記者楊正海／攝影）
柯文哲2日前往體驗，宣布啟動夜間營運及點亮松菸夜晚，體驗台北夜生活新地標。（記者楊正海／攝影）

台北市信義區松菸無圍牆博物館，從6月24日起至9月11日，夜間延長營運至晚上10點。台北市長柯文哲今晚前往體驗，宣布啟動夜間營運及點亮松菸夜晚，體驗台北夜生活新地標。

柯文哲致詞時表示，英國風尚雜誌Monocle發布的年度全球最宜居城市評比，台北名列第10，他認為台北市有便利的公共運輸，醫療體系也很好，台北的美食也不錯。

柯文哲說，另一個很重要，台北市相當安全，去過美國紐約就知道，晚上大概不敢去中央公園，「除非你是機器戰警這一類的」。

柯文哲2日前往體驗，宣布啟動夜間營運及點亮松菸夜晚，體驗台北夜生活新地標。（記者...
柯文哲2日前往體驗，宣布啟動夜間營運及點亮松菸夜晚，體驗台北夜生活新地標。（記者楊正海／攝影）

文化局表示，松山文創園區持續活化再利用園區古蹟空間，陸續打開場域中的鍋爐房、機器修理廠和育嬰室，提供市民新潮的文化體驗及特色餐飲服務，全園區延長營運至晚間10點，完全體現「無圍牆博物館」打破既有圍牆框架，除了歷史文物、古蹟建築的保存與展示，未來持續串聯台北機廠鐵道園區、大巨蛋、國父紀念館及在地店家，讓新舊元素融合，讓信義松菸成為台北夜晚新地標。

柯文哲說，過去北市沒有夜間活動場所，這次延長到10點再說，後續再看狀況調整，並為2023 台灣燈會活動做暖身。

柯文哲說，松菸非常有特色，本身有巴洛克風格，整個建築本身就是特色，具有文化價值，在古蹟上帶來現代的意義。

柯文哲表示，台北在基礎上還可以進步，大巨蛋慢慢在收工，未來松菸的動線要改，過去台北市辦活動，都用都市計畫角度，例如台北燈節在士林，白晝之夜在天文館，就是配合北藝完工，帶進都市計畫。

柯說，疫情解封後開放邊境，全台灣最大型國際活動就是2023台灣燈會，就在國父紀念館、松菸、台北101到四四南村舉辦，會把東區榮景重新帶回來。

柯文哲 古蹟 博物館

上一則

2022宜蘭童玩節熱情開幕 水陸空舞台大秀精彩演出

下一則

3天內第2次 澳門再於台灣芒果包裝檢驗出新冠病毒

延伸閱讀

台確診降回3字頭 連26天死亡破百 柯文哲：有黑數

台確診降回3字頭 連26天死亡破百 柯文哲：有黑數
陸委會批建「金廈大橋」無知 柯文哲：罵我還是罵蔡英文？

陸委會批建「金廈大橋」無知 柯文哲：罵我還是罵蔡英文？
柯文哲拋建金廈大橋 陸委會批「無知」 激怒金門人

柯文哲拋建金廈大橋 陸委會批「無知」 激怒金門人
挨批吳三桂 柯文哲：綠反蔡小三通？

挨批吳三桂 柯文哲：綠反蔡小三通？

熱門新聞

（取材自臉書爆料公社）

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

2022-06-25 21:49
不少粉絲朝聖具俊曄的DJ秀。圖／讀者提供

具俊曄台北夜店DJ獨秀 24年鐵粉狂批汪小菲

2022-07-01 14:21
台灣近期新冠疫情未解，本月在彭博的防疫韌性榜上排倒數第二。報系資料照／記者劉學聖攝影

彭博6月防疫韌性排名 台灣倒數第二

2022-06-29 09:21
高雄的大統集團官網將好市多納為事業版圖之一。（取材自大統集團官網）

Costco以10.5億美元 買回台灣好市多所有股份

2022-07-01 00:40
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)

民進黨「捧黃抑蔣」失靈  反傷陳時中民調

2022-07-01 02:27
圖為國民黨中央黨部。（本報資料照片）

嗆國台辦「主權說」 國民黨：中華民國是主權獨立國家

2022-06-29 17:52

超人氣

更多 >
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單