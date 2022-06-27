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環球晶新廠落腳德州 估投資逾50億美元　

中央社台北27日電
圖為中美晶與環球晶圓總公司。(記者鄭超文／攝影)
圖為中美晶與環球晶圓總公司。(記者鄭超文／攝影)

半導體矽晶圓廠環球晶今天宣布，將在德州興建全新12吋矽晶圓廠，預計將為德州經濟注入超過50億美元的投資，創造1000個工作機會，產能將於2025年開出。

美國在台協會（AIT）晚間也在臉書發文表示，超級好消息，台灣環球晶圓（GlobalWafers）選擇德州謝爾曼市（Sherman），設立新的半導體矽晶圓廠。

環球晶表示，新廠的地點美國德州謝爾曼市為美國子公司GlobiTech的所在地；新廠是環球晶今年2月6日公布新台幣1000億元擴產計畫的一部分。

環球晶指出，由於先進的12吋矽晶圓生產基地目前幾乎全部位於亞洲，使得美國半導體產業高度仰賴進口矽晶圓。

隨著台積電、格羅方德（GlobalFoundries）、英特爾（Intel）、三星（Samsung）、德州儀器（Texas Instruments）等國際級大廠紛紛宣布在美國擴產，環球晶表示，美國對於上游材料矽晶圓的需求也將大幅成長。

環球晶指出，這項計畫將打造美國本土暌違20多年的首座12吋新矽晶圓廠，新廠產能預計於2025年開出，將彌補半導體供應鏈的關鍵缺口。

環球晶表示，新廠房將依客戶長期合約需求數量分階段建設，設備也陸續進駐，待所有工程竣工後，完整廠房面積將達320萬平方英尺，最高產能可達每月120萬片。

環球晶指出，與相同性質的其他工廠相比，這座12吋晶圓廠不僅將是全美最大、更是世界數一數二的大型廠房之一。此外，因土地遼闊，新廠興建完成後，仍有充分空間支持進一步增長。

環球晶董事長暨執行長徐秀蘭說，隨全球晶片短缺和地緣政治隱憂持續，環球晶值此時機建設先進製程、創新的12吋矽晶圓工廠來增加半導體供應鏈的韌性。透過當地生產、就近供應，從而在當前全球ESG浪潮中顯著減少碳足跡，環球晶與客戶雙方皆將因此受益。

德州 供應鏈 台積電

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