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黑心快篩產地、條碼皆錯「一件沒查」 藍批蔡政府包庇

記者程遠述／台北18日電
歐洲規格的富樂快篩（圖右藍盒）有標明中國生產，但大鑫進口的富樂快篩僅標示美國公司地址、未標製造地（圖左白盒）。（記者程遠述／攝影）
歐洲規格的富樂快篩（圖右藍盒）有標明中國生產，但大鑫進口的富樂快篩僅標示美國公司地址、未標製造地（圖左白盒）。（記者程遠述／攝影）

大鑫資訊公司進口美國「Flowflex富樂」快篩，賣出超過200萬劑，卻出現快篩無效，執行長黃南競等人遭調查。國民黨立院黨團今披露，大鑫進口的富樂快篩，包裝上產地、國際條碼都標錯，卻能取得EUA（緊急使用授權）並上市，其中關務署在富樂快篩入關時「一件都沒查」，質疑衛福部、食藥署到關務署跨部會包庇。

國民黨立委費鴻泰拿出歐洲規格的富樂快篩和大鑫進口的富樂快篩比較時指出，美國原廠的歐規富樂，標明在中國生產製造，也寫出符合世界規範的13碼國際商品條碼，反觀大鑫的富樂快篩，盒子上僅寫出美國公司地址、未標產地，且國際商品條碼只有12碼，是不符規定的「假碼」。

費鴻泰指出，每個國際商品條碼中，都會有對應的國碼生產地，例如歐規富樂的692，就是指中國生產，但大鑫富樂盒子上假碼中的682，卻沒有對應國家，更證實是造假條碼。

費鴻泰表示，按照規定，貨物入關時，關務署可以要求廠商書面補資料、或開箱檢查貨物，但關務署向他辦公室坦承，對於大新富樂快篩入關時，一劑都沒有開箱檢查。

費鴻泰說，重大醫材卻不檢查，而且包裝的產地和條碼都錯誤，關務署也不願回答入關的來源地等細節，難道是開「綠色通道」、讓黑心快篩直接入關？

國民黨立委鄭正鈐也質疑，大鑫富樂快篩的國際商品條碼是假的，為何可以通過EUA，依照別的申請EUA廠商的公文，衛福部審查EUA過程中，都要繳交包裝資料，也會再函文關務署，「這是否是跨部會包庇、跨部會弊案？」

國民黨立院黨團總招曾銘宗指出，衛福部如果刻意放水、刻意護航，衛福部長陳時中和食藥署長吳秀梅就不只有行政責任，更有法律責任，朝要求兩人下台，也呼籲檢調追查到底。

國民黨立委費鴻泰拿出歐洲規格的富樂快篩和大鑫進口的富樂快篩比較時指出，大鑫的富樂...
國民黨立委費鴻泰拿出歐洲規格的富樂快篩和大鑫進口的富樂快篩比較時指出，大鑫的富樂快篩只有12碼，是不符規定的「假碼」。（記者程遠述／攝影）

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