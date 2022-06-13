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防疫紅利耗盡 陳時中民調大跌 參選北市黨內拉警報

記者蔡晉宇／台北14日電
衛福部長陳時中。(I本報資料照片)
衛福部長陳時中。(I本報資料照片)

民進黨台北市長提名人選未定，原呼聲最高的衛福部長陳時中，近期選情卻出現「民調直直落」現象。綠營人士表示，無論根據民進黨內部民調或其他民調機構所做民調，陳時中支持度皆有明顯下滑，甚至在對戰蔣萬安、黃珊珊的對戰組合中已滑落至第三名；分析原因，與防疫成果受挑戰，過去兩年累積的防疫紅利耗盡，有很大關聯性。

民進黨派系人士指出，照原本的規畫，黨內期盼陳時中在台灣疫情好轉後，能功成身退轉戰台北市長選戰，推估時程只要疫情在7月前穩定都來得及；不料，目前疫情未歇，陳時中支持度卻已經先出了狀況，且民調「走下神壇」幅度顯著，基本上已被打回傳統民進黨在台北市的基本盤。

該人士分析，觀察民調中的政黨傾向，可發現陳時中流失的支持度多屬中間選民，在逐漸回歸基本盤情況，陳時中與另一位黨內潛在人選林佳龍的民調差距也隨之縮小，甚至已幾乎呈現打平狀態，民進黨台北市非陳時中參選不可的考量，正逐漸消退中。

綠營人士表示，近期將公布的一份民調，結果同樣顯示陳時中聲勢大跌，在藍綠白「三腳督」對戰中，滑落至第三名，相關狀況已不容輕忽。雖然陳時中參選拉警報，但包括英系在內仍有龐大的黨內勢力力挺，且目前離正式提名尚有時間，疫情是否能迅速穩定，仍將扮演左右陳時中參選與否的關鍵因素。

陳時中 民調 民進黨

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