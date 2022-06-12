霹靂布袋戲八音才子成絕響 黃文擇逝世享年67歲

「八音才子」黃文擇親自配音的布袋戲電影「素還真」。圖／本報系資料照片

風靡全台逾30年的「素還真」電影 由「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇配音，日前還入圍 台北電影節4大獎，豈料，12日晚間卻傳出黃文擇離世，享年67歲，對此家屬已低調證實，目前只在家擺設靈堂，相關追思活動將由霹靂國際多媒體公司統一對外發布。

其實在兩周前，霹靂國際多媒體發布人事異動，黃文擇從副董事長卸任，由原霹靂布袋戲總經理、創辦人黃強華之子黃亮勛接位，當時就有不少布袋戲迷揣測黃文擇的健康問題，如今傳出憾事，令大家相當不捨。

民國45年出生、人稱「八音才子」的黃文擇，堪稱「霹靂布袋戲」從傳統的史豔文傳奇翻新到目前以素還真等角色掛帥、風靡全台的重要推手。而他流利標準的台語念白、男女老幼甚至動物都能用聲音詮釋的功力，更被戲迷奉為「大師」。今年春節上映的「素還真」，入圍本屆台北電影獎4項獎，其中「傑出技術獎」點名肯定的就是他的「聲音演出」。

「八音才子」黃文擇親自配音的布袋戲電影「素還真」。圖／本報系資料照片

黃文擇在成為「八音才子」之前，曾經下過一番苦功，由於「霹靂布袋戲」是先錄製對白再拍攝影 像，他後來3天可以錄一集，最早光50分鐘的口白曾令他錄了快一星期。為了讓台話念白更流暢，他更曾花了2年、常關在房內苦練才達到自己的要求。一年到頭有近10個月，他都在錄音，總共用聲音表演超過4000個角色，如今都將成絕響。