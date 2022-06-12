台灣團隊入圍蘋果設計大獎 打造可以玩的動畫

遊戲製作人林威辰實際前往WWDC22現場與來自世界各地的開發者進行交流。圖／曙光工作室提供

對開發者來說，每年WWDC全球開發者大會的重頭戲之一，還有蘋果 設計大獎得獎者名單發表。今年，台灣團隊以《傾聽畫語》入圍 了「視覺藝術（Visuals and Graphics）」的最終名單，雖然最後並未獲獎，但對遊戲製作人林威辰來說已是莫大殊榮。而他今年也親自前往WWDC現場與來自世界各地的開發者進行交流，並在現場連線分享開發此款遊戲的心路歷程，以及參與WWDC盛會的興奮心情。

《傾聽畫語》是曉數碼公司旗下台灣遊戲工作室品牌「曙光工作室」費時2年打造的一款關於繪畫，拼湊和修補的敘事解謎遊戲。最大特色是突破過往2D解謎遊戲的限制，以2D 360度環景呈現全景效果，並搭配精緻的厚塗手繪美術風格，提供沈浸式的遊戲體驗。玩家除了可以單純欣賞環境背景，也可以透過觸控方式與畫面中的物件互動。

《傾聽畫語》就像是一本生動的小說、一部可互動的電影 ，以沈浸探索精美的手繪動畫世界，講述一位追逐夢想的畫家，為了完成心目中的完美作品，不曾停下她的畫筆。而創作團隊的用心，也備受國際肯定，自2021年8月首次亮相以來，已獲得Asia Game Awards、 Independent Games Festival與D.I.C.E. Awards等諸多國際獎項的入圍或獲獎。

林威辰分享，不僅遊戲中的畫面都經過精心安排，就連配樂也都是專為了遊戲內容專屬打造，讓玩家可以從視覺、聽覺、觸覺完全沈浸於充滿絢爛色彩與精緻逐格動畫的全景世界，打造「可以玩的動畫」，而「視覺、故事、互動性」，也正是他認為這次可以入圍設計大項的重要關鍵。這次首次親臨WWDC活動現場，林威辰除了感受到蘋果對開發者的支持與重視，也透過與其他開發者的交流，發掘值得借鏡與努力的方向，希望下次有機會可以真的站上獲獎舞台。

在WWDC22上，延續去年開始的獎項分類，今年再度就多元包容、趣味體驗、互動交流、社會影響、視覺藝術，以及創新思維6個類別，從36款入圍作品中各選出1款App和遊戲，共有12組來自世界各地的開發者以其優異的包容性、趣味性、互動性、社會影響力、視覺與圖像設計，以及創新等面向的設計獲得肯定。