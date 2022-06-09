我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3救生員在場…華裔兄弟泳池溺斃 妹親睹憾事

通膨影響 社安金擬提高8% 每月可領1790元

正面回應有無「蔡賴心結」？ 賴清德笑答這8個字

記者蔡晉宇／台北10日電
副總統賴清德表示，和蔡英文總統之間互動良好，沒有問題，也沒有什麼小說劇情。（本報資料照片）
副總統賴清德表示，和蔡英文總統之間互動良好，沒有問題，也沒有什麼小說劇情。（本報資料照片）

副總統賴清德日前接受「自由時報」影音節目專訪，在今天播出。談到歷經2019年蔡賴初選後，有無「蔡賴心結」情況？賴清德表示，基本上彼此之間互動很好，沒有問題，「沒有什麼笑了笑小說劇情」。

專訪一開始首先問及，歷經蔡賴初選後，「這幾年有沒有被關起來大刑伺候」？賴清德笑了笑說，「沒有啦」，並指出蔡英文總統在總統大選選舉完畢的謝票行程中，在高雄、台南，都公開的肯定民進黨的初選，後來找自己擔任副手，共同打這場選戰，也贏得國人支持，這一點是非常重要的。

賴清德說，2020年1月大選完後，自己2月即前往美國參加祈禱早餐會，蔡總統也很幫忙，包括請外交部、國安會大力協助，國安會保護安全，外交部協助安排行程。

賴清德表示，自己當時是以副總統當選人身份，走公務行程出訪爭取國家利益，此行分別拜訪了美國參議院、眾議院、國安會還有國務院，也藉此傳達蔡總統在當選當天晚上所提到的「和平、對等、民主、對話」四原則，讓美方知道，即便蔡總統得到歷史最高票連任，也一定會穩定兩岸和平發展。

談到兩人的私下互動，賴清德舉例，有一次蔡總統要做一件沒有印有台灣符號的「戰袍」外套，再非選舉場合可以穿，也幫自己做了一件，還來詢問自己名字的英文縮寫要怎麼寫，「彼此之間互動很好」。

賴清德再指出，還有一次要和蔡總統討論事情，自己正準備下樓，結果蔡總統已經上樓到副總統辦公室了，蔡總統當時說，「自己也一陣子沒上來了」。又如，先前出訪去宏都拉斯，蔡總統也和自己分析很多事情。賴說，基本上，彼此之間互動很好，沒有問題，也沒有什麼小說劇情。

賴清德 小說 國務院

上一則

台立委打架紅到國外…斯國議員神還原 綠委：不好意思

延伸閱讀

打高端入境菲律賓免隔離 台外交部：歡迎與肯定菲國決定

打高端入境菲律賓免隔離 台外交部：歡迎與肯定菲國決定
王丁乙一把老剪刀 巧剪馬蔡人頭

王丁乙一把老剪刀 巧剪馬蔡人頭
冷眼集／政治人物書單 真愛閱讀或敷衍作秀？

冷眼集／政治人物書單 真愛閱讀或敷衍作秀？
「出賣台獨」 游盈隆：不尋求台灣獨立 蔡英文路線浮出

「出賣台獨」 游盈隆：不尋求台灣獨立 蔡英文路線浮出

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
中央流行疫情指揮中心3日表示，未來邊境鬆綁政策將包括開放親友接機或自駕，不再強制要求搭乘防疫計程車，相關配套尚在研擬中。圖為桃園機場旅客搭防疫計程車的畫面。（本報資料照片）

台邊境若鬆綁 擬開放親人接機 入境居檢有望改為3+4

2022-06-04 02:30
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17
中華民國外交部。(本報資料照片)

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

2022-06-09 00:14
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

台立委打架紅到國外…斯國議員神還原 綠委：不好意思

2022-06-09 18:47

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退
馬里蘭州工廠驚傳槍擊案 多人中彈 恐已3死

馬里蘭州工廠驚傳槍擊案 多人中彈 恐已3死