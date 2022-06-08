國民黨駐美代表處揭幕 朱立倫：我們回來了

國民黨主席朱立倫（右三）和副主席夏立言（右四）共同為國民黨駐美代表處揭牌。華盛頓記者張文馨／攝影

國民黨 主席朱立倫8日在華府 賓州大道601號舉行駐美代表處揭幕，他說，與其說開幕，更應該說是重新開幕，16年前（應為14年前）被關閉了，形同自此在華府沒了國民黨的聲音，如今「我們回來了」。

朱立倫表示，今天是慶祝美國與中華民國 台灣長存友誼的重要時刻；值此緊張時期，台灣需要全球的支持，尤其是美國；國民黨回來了，呼籲各界共同支持台灣、支持中華民國，國民黨不僅代表台灣人民，也是捍衛台灣、保衛民主、為和平安全與繁榮而戰的政黨。

朱立倫說，代表處處成立後，歡迎各界與駐美代表黃介正、副代表黃裕鈞和志工們聯繫，在華府還有一群永遠的僑胞志工支持國民黨。

約翰霍普金斯大學客座教授卜道維（David Brown）致詞表示，國民黨在華府一直沒有代表，如今這樣的空缺被填上了，重設駐美辦公室有助於重建在台灣的中華民國與美國在未來的信任與合作，歡迎回到華府。

這場活動有美國國務院台灣協調處處長白丹利（Dan Biers）、CSIS資深研究員暨國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang）、中華民國前國安局駐美特派員陳嶺珊，和前任尼加拉瓜駐聯合國常任代表賽維亞（Eduardo Sevilla Somoza）到場祝賀。

白丹利作為美國政府代表出席活動並和朱立倫等人互動寒暄，但他沒有致詞也不受訪。

國民黨2008年重返執政後，宣布關閉代表泛藍的國親聯盟駐美代表處，對美交流回歸官方單位駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）負責；時隔14年，朱立倫和副主席夏立言共同揭牌，宣布國民黨駐美代表處重回華府。

朱立倫事後被問到年底九合一選舉布局，以及2024年總統與立委選舉是否考慮與台北市長柯文哲領導的民眾黨「藍白合作」，他說，會積極徵詢並與地方協調，推出最好候選人；他為國民黨桃園市長被提名人張善政背書，強調張的支持度從提名至今，每次民調都勝過民進黨潛在候選人。

朱立倫並未回應藍白合作，他說，現在談2024實在太早了。