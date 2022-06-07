朱立倫今見國安會中國事務主任羅森柏格 訪多名眾議員

國民黨主席朱立倫6日造訪美國國務院。華盛頓記者張文馨／攝影

國民黨 主席朱立倫6日在華盛頓布魯金斯研究院演說時，談到兩岸關係時卻未提及「九二共識」，引發關注。朱表示，無需浪費時間在九二共識本身，重點在解決問題，「九二共識是創造性模糊，還是目前我們所需要的。如果在沒有更好的方案以前，我們還是用這樣的方式希望持續交流。」

據了解，朱立倫6日拜會國務院 ，與國務院亞太助卿康達、美國在台協會（ＡＩＴ）前處長梅建華會面，並與前處長莫健視訊。朱立倫強調國民黨親美立場，以及台灣自我防衛能力與必須做到「積極備戰、全力避戰」，未多談九二共識。朱立倫會後表示，雙方談了很多議題，遍及安全、經貿、科技和能源，幾乎每項都談了。

據悉，朱立倫預計7日在美國在台協會華盛頓總部（ＡＩＴ／Ｗ）會見國安會中國事務資深主任羅森柏格，並拜訪保守派智庫「傳統基金會」。當天也會拜會貝肯、夏波等四位眾議員。朱立倫8日將在國民黨駐美代表處揭牌，AIT是否派人出席，以及朱立倫所謂「美方代表」出席的層級，也令外界關注。

朱立倫6日演說時表示，國民黨堅持與北京 展開「基於原則的交往」，以穩定兩岸關係、降低威脅和管控風險，這個問題自烏克蘭戰爭爆發後越發急切。

朱說，九二共識是「創造性模糊」，是「沒有共識的共識」，兩岸擱置爭議推動雙邊關係進展，國民黨希望為人民解決問題，不要浪費時間在「沒有共識的共識」，那是基礎，但仍是關鍵。拜會國務院後，他指出，演講中沒提到九二共識，是因為演講主題不是從國民黨出發；至於「跟北京基於原則的交往」是什麼？朱說有機會再談。

美國在台協會前理事主席卜睿哲受訪表示，為對話設置前提非常奇怪也不應該，中國大概是唯一一個這麼做的國家；九二共識為處理簡單議題提供的基礎，北京現在應該要採取更彈性方式與台灣往來。

民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理也到場聆聽朱立倫演說，他說，朱立倫演講談到全面保衛台灣的層次，但有些問題沒有回答，例如九二共識的意思是什麼？沒有共識的共識是如何運作？如何讓兩岸之間建構起對話？這些都是大問題，但朱立倫沒有嘗試回答，相信美國政府官員應該也會對他提問。

華府智庫戰略暨國際研究中心中國力量計畫主任林洋也好奇「與北京展開基於原則的交往」，國民黨如何多方面穩定台海現狀。