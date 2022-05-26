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快看世界／經濟學人：美國年輕人第一死因是槍殺

批北京挑釁 布林肯：一中政策不變、不支持台獨

布林肯說明中國政策 台：樂見美堅守對台安全承諾

記者張加／即時報導
台外交部表示樂見布林肯再次重申美方堅守對台灣的安全承諾，並且將繼續支持台灣參與國際事務。(本報系資料照片)
台外交部表示樂見布林肯再次重申美方堅守對台灣的安全承諾，並且將繼續支持台灣參與國際事務。(本報系資料照片)

對於國務卿布林肯於26日發表對中政策演說提及台海情勢，台灣外交部在當地深夜表示，台美一直有緊密良好的溝通管道，美方在事前已經分別在華府及台北就布林肯演說向台方詳盡簡報；外交部樂見布林肯再次重申美方堅守對台灣的安全承諾，並且將繼續支持台灣參與國際事務。

➤➤➤北京挑釁 布林肯：一中政策不變、不支持台獨

台外交部指出，中國對台灣在安全、經濟及國際參與無所不用其極的打壓，已引起美國及國際社會的高度關切。面對中國政府不斷挑戰且破壞以規則為基礎的國際秩序，有賴全球民主盟友及夥伴團結合作、共同應處。台灣將持續與美國及其他理念相近國家緊密合作，共同對抗威權擴張，維護台海安全，以及印太區域的和平、穩定與繁榮。

➤➤➤分析／美中共存是主調 布林肯將「勝過中國」嵌入全球體系

布林肯（Antony Blinken）發表對中政策演說，勾勒拜登政府對中國的戰略，演說聚焦美中戰略競爭關係，並重申美國持續恪遵基於台灣關係法、美中三公報及六項保證的「一中政策」，美國反對任一方片面改變台海現狀等長期立場，也譴責北京持續加大對台灣的安全及外交脅迫行徑。

▼拜登失言？給台海畫下紅線

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

布林肯 拜登 北京

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