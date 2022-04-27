我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

紐約3少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

記者劉星君／屏東28日電
民眾在藥局門口前排隊買快篩試劑。(記者劉星君／攝影)
民眾在藥局門口前排隊買快篩試劑。(記者劉星君／攝影)

台灣家用快篩實名制今上路，以每劑100元台幣的價格一次購買五劑，每間藥局一天僅販售78人份。屏東縣屏東市陽生藥局一早8點開，有民眾6點多就在門口排隊搶頭香，陳小姐說，北部疫情緊張，快篩試劑很難買，一早來排隊幫北部家人買，再趕緊寄去。也有民眾擔心之後買不到，趕快來買備用。

全台各處的藥局今天早上都出現排隊人潮，許多民眾急著想要買到快篩試劑。屏東市陽生藥局藥師王建翔說，有先前口罩實名制經驗，這次不會造成太大困難，操作程序也蠻快的，不會像之前口罩實名制時出現網路當機，操作上還蠻順暢。昨天就有接到許多電話詢問，預估上午就會賣完。

王建翔說，快篩試劑的買氣之前只要有進貨，不到半天就全賣完。他也提醒民眾，這是快篩實名制一人限買一份，注身分證的尾數是單雙號，也請民眾盡量能自備零錢500元。

一早6點就來排隊的陳小姐說，北部疫情緊張，快篩試劑又難買，實名制上路後，怕北部買不到，趕緊來排隊買，買好後要寄上去給北部的家人。

也有民眾因工作需要，一早排隊買快篩試劑，也有民眾剛好經過，看到排隊人潮還好，就加入排隊行列，快篩試劑買起來備用，以備不時之需。民眾排隊時，也不忘提醒要保持距離，怕太靠近。

屏東縣府指出，家用快篩實名制上路，屏東縣有150處販售藥局加衛生所，屏東縣販售家用快篩實名制的健保藥局有142家，偏鄉衛生所8家，共計150家，每家藥局配送一箱有78份（每份5劑）。

縣府指出，持有健保卡／居留證民眾，無年齡限制，每人均可購買。每輪每身分證字號僅能購買1次（可代購），另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元，共500元。比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；周日則開放全民皆可購買。

民眾排隊買到快篩試劑。(記者劉星君／攝影)
民眾排隊買到快篩試劑。(記者劉星君／攝影)
屏東市陽生藥局藥師王建翔（左）提醒民眾，一次只能買一份。(記者劉星君／攝影)
屏東市陽生藥局藥師王建翔（左）提醒民眾，一次只能買一份。(記者劉星君／攝影)

藥局 口罩 疫情

上一則

美促台買24架波音787「雙方關係更堅強」 華航不想埋單

延伸閱讀

恐慌只會癱瘓急診醫療量能 醫師提醒有症狀先在家採檢

恐慌只會癱瘓急診醫療量能 醫師提醒有症狀先在家採檢
居隔3+4大亂 北市不排除軟性封城 新北盼放寬規定

居隔3+4大亂 北市不排除軟性封城 新北盼放寬規定
3+4「逼死第一線」 快篩試劑「有錢也買不到」

3+4「逼死第一線」 快篩試劑「有錢也買不到」
陳曉東北京排隊做檢測 「皺T恤搭腰包」被酸男神變大叔

陳曉東北京排隊做檢測 「皺T恤搭腰包」被酸男神變大叔

熱門新聞

台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

2022-04-21 22:26
華視董事長陳郁秀（左）、代總經理陳雅琳深夜請辭。（本報系資料照）

華視出包事件不斷擴大 董事長、總經理深夜雙請辭

2022-04-21 13:39
新聞畫面竟然出現新北市遭共軍導彈擊中的訊息。（影片截圖）

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

2022-04-19 21:29
台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

2022-04-24 14:05
中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

2022-04-25 11:25
華視二度出錯，跑馬燈出現「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等字句。（圖／翻攝畫面）

華視跑馬燈再出錯...台北下拳頭大冰雹、巴士海峽發現石油

2022-04-21 12:05

超人氣

更多 >
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」