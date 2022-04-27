台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

民眾在藥局門口前排隊買快篩試劑。(記者劉星君／攝影)

台灣家用快篩實名制今上路，以每劑100元台幣的價格一次購買五劑，每間藥局 一天僅販售78人份。屏東縣屏東市陽生藥局一早8點開，有民眾6點多就在門口排隊搶頭香，陳小姐說，北部疫情 緊張，快篩試劑很難買，一早來排隊幫北部家人買，再趕緊寄去。也有民眾擔心之後買不到，趕快來買備用。

全台各處的藥局今天早上都出現排隊人潮，許多民眾急著想要買到快篩試劑。屏東市陽生藥局藥師王建翔說，有先前口罩 實名制經驗，這次不會造成太大困難，操作程序也蠻快的，不會像之前口罩實名制時出現網路當機，操作上還蠻順暢。昨天就有接到許多電話詢問，預估上午就會賣完。

王建翔說，快篩試劑的買氣之前只要有進貨，不到半天就全賣完。他也提醒民眾，這是快篩實名制一人限買一份，注身分證的尾數是單雙號，也請民眾盡量能自備零錢500元。

一早6點就來排隊的陳小姐說，北部疫情緊張，快篩試劑又難買，實名制上路後，怕北部買不到，趕緊來排隊買，買好後要寄上去給北部的家人。

也有民眾因工作需要，一早排隊買快篩試劑，也有民眾剛好經過，看到排隊人潮還好，就加入排隊行列，快篩試劑買起來備用，以備不時之需。民眾排隊時，也不忘提醒要保持距離，怕太靠近。

屏東縣府指出，家用快篩實名制上路，屏東縣有150處販售藥局加衛生所，屏東縣販售家用快篩實名制的健保藥局有142家，偏鄉衛生所8家，共計150家，每家藥局配送一箱有78份（每份5劑）。

縣府指出，持有健保卡／居留證民眾，無年齡限制，每人均可購買。每輪每身分證字號僅能購買1次（可代購），另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元，共500元。比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；周日則開放全民皆可購買。