國民黨議員張瀞分散布謠言 判賠台駐日代表謝長廷

台駐日代表謝長廷。本報系資料照片

國民黨籍台中市議員張瀞分曾在網路群組轉傳消息，指台駐日代表謝長廷私自篡改國名遭日本 裁罰，經訴訟後，法院判張瀞分需賠償謝長廷20萬元(約6826美元)確定。謝長廷今透過臉書 表示，尊重每個法院對名譽價值的衡量。

謝長廷今在臉書發文指出，其實他對這個謠言的動機一直存疑，在他就任駐日代表，想要做些改革的時候，就開始有這種謠言產生，時機點是不可思議。

謝長廷寫道，過去台駐日代表處或其他辦事處的財產多登記為個人名義，登記人過世後，有些子孫散布各地難尋，日久有時效等問題；他決定成立公益法人把這上百億日圓財產登記回來，有些仍在世的非常配合，但也有用各種理由拖延，處理這件事除了內部公文往返，還要跟日方相關機關聯絡交涉，不易保密，所以他一有動作就會產生各種謠言，但他堅持澈底執行，終於把東京、橫濱、福岡等地的館產都登記回來。

「也有人問我賠償金額那麼少，可能連律師費都不夠吧！？」謝長廷說，這點他尊重每個法院對名譽價值的衡量，至少，有給了是非，要再處理其他沉痾舊案，也才有精神。

張瀞分說，這是她的助理誤傳，但既是用她的手機 傳出，她只能提醒，這是資訊共業，大家要小心。

張瀞分3年前在立委江啟臣的LINE群組，轉發指控謝長廷擅自更改國名為「台灣」，被日本裁罰7000萬日圓的消息，被一狀告上法院，最高法院判張瀞分應賠償20萬元確定，另登報道歉部分，因大法官宣告違憲，而廢棄發回台中高分院更審。

謝長廷認為，張瀞分造謠、辱罵他如同竊國，又指他所屬的執政黨是偽政權、集體叛國的犯罪集團，他曾任律師、高雄市長、行政院長，現為駐日代表，張瀞分的貼文已嚴重影響大眾對他的評價，侵害他的名譽權，要求張瀞分賠償100萬元(約3.4萬美元)，並登報道歉3天。