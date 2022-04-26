我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾是海外輿論重地 「多維新聞」驚傳停止運作

芝華埠瘋狂偷車賊 開走救護車 警追80哩驚險攔停

國民黨議員張瀞分散布謠言 判賠台駐日代表謝長廷

張加
台駐日代表謝長廷。本報系資料照片
台駐日代表謝長廷。本報系資料照片

國民黨籍台中市議員張瀞分曾在網路群組轉傳消息，指台駐日代表謝長廷私自篡改國名遭日本裁罰，經訴訟後，法院判張瀞分需賠償謝長廷20萬元(約6826美元)確定。謝長廷今透過臉書表示，尊重每個法院對名譽價值的衡量。

謝長廷今在臉書發文指出，其實他對這個謠言的動機一直存疑，在他就任駐日代表，想要做些改革的時候，就開始有這種謠言產生，時機點是不可思議。

謝長廷寫道，過去台駐日代表處或其他辦事處的財產多登記為個人名義，登記人過世後，有些子孫散布各地難尋，日久有時效等問題；他決定成立公益法人把這上百億日圓財產登記回來，有些仍在世的非常配合，但也有用各種理由拖延，處理這件事除了內部公文往返，還要跟日方相關機關聯絡交涉，不易保密，所以他一有動作就會產生各種謠言，但他堅持澈底執行，終於把東京、橫濱、福岡等地的館產都登記回來。

「也有人問我賠償金額那麼少，可能連律師費都不夠吧！？」謝長廷說，這點他尊重每個法院對名譽價值的衡量，至少，有給了是非，要再處理其他沉痾舊案，也才有精神。

張瀞分說，這是她的助理誤傳，但既是用她的手機傳出，她只能提醒，這是資訊共業，大家要小心。

張瀞分3年前在立委江啟臣的LINE群組，轉發指控謝長廷擅自更改國名為「台灣」，被日本裁罰7000萬日圓的消息，被一狀告上法院，最高法院判張瀞分應賠償20萬元確定，另登報道歉部分，因大法官宣告違憲，而廢棄發回台中高分院更審。

謝長廷認為，張瀞分造謠、辱罵他如同竊國，又指他所屬的執政黨是偽政權、集體叛國的犯罪集團，他曾任律師、高雄市長、行政院長，現為駐日代表，張瀞分的貼文已嚴重影響大眾對他的評價，侵害他的名譽權，要求張瀞分賠償100萬元(約3.4萬美元)，並登報道歉3天。

臉書 日本 手機

上一則

本土確診再破5000大關 居隔3+4上路 入境維持10+7

延伸閱讀

最新民調：民進黨支持度重挫 國民黨持續躺平

最新民調：民進黨支持度重挫 國民黨持續躺平
竹市長人選 綠初選變徵召 點名羅秉成

竹市長人選 綠初選變徵召 點名羅秉成

朱立倫籲學陳玉珍「大器」 羅智強怒：如刀插心

朱立倫籲學陳玉珍「大器」 羅智強怒：如刀插心
藍出奇兵 竹市擬推前立委徐欣瑩

藍出奇兵 竹市擬推前立委徐欣瑩

熱門新聞

台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

2022-04-21 22:26
新聞畫面竟然出現新北市遭共軍導彈擊中的訊息。（影片截圖）

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

2022-04-19 21:29
華視董事長陳郁秀（左）、代總經理陳雅琳深夜請辭。（本報系資料照）

華視出包事件不斷擴大 董事長、總經理深夜雙請辭

2022-04-21 13:39
台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

2022-04-24 14:05
本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌18日受訪時仍表示，台灣是全世界最能正常生活的國家。警戒雖然未升級，但出門逛街民眾人數明顯減少。記者胡經周／攝影

台灣再鬆綁 居家滿10天免採檢解隔

2022-04-18 17:35
中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

2022-04-25 11:25

超人氣

更多 >
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
馬斯克以440億美元收購推特 股價隨即上揚約6%

馬斯克以440億美元收購推特 股價隨即上揚約6%