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韓國瑜摯友分手民眾黨？ 黃文財傳辭媒體總監

記者吳亮賢、張曼蘋／台北26日電
高雄市前市長韓國瑜摯友、民眾黨媒體總監黃文財。記者王慧瑛／翻攝
高雄市前市長韓國瑜摯友、民眾黨媒體總監黃文財。記者王慧瑛／翻攝

前高雄市長韓國瑜的摯友兼心腹、前高雄市輪船公司董事長黃文財，去年8月接受民眾黨延攬擔任媒體總監，負責文宣、媒體事務，引發外界高度關注，更被認為是柯文哲與韓國瑜之間的橋樑。不過，本報系聯合報掌握，黃文財因不滿被影射影響民眾黨桃園市長初選民調，憤而提出月底辭職，目前黨中央極力慰留中。

黨內人士指出，黃文財為人低調且十分謹慎，對於黨內內鬥、放話文化，始終保持距離，未讓自己陷入相關風波。未料，由於黨主席柯文哲交由黃文財處理桃園市長初選一事，事後卻有報導指他是「秘書長謝立功民調被做掉」的操盤手，引發黃極度不滿。

據了解，黃文財23日看到報導後，當下氣得向柯文哲提出辭呈，且日期就壓在本月底。黨內人士表示，黃文財的媒體總監一職並未領民眾黨的薪水，且黃文財進到民眾黨後，處事低調，也鮮少跟媒體有往來，如今卻疑似遭內鬥，導致黃不管柯答不答應，堅持要走；至於是誰放話中傷，黃的態度則表明「不想知道」。

黨內人士表示，黃文財原興致沖沖，打算協助民眾黨新北黨部打年底的九合一選戰，黨部多篇新聞稿也出自他的手，原本期待黃能在新北黨部再造另類「韓流」，如今卻要離職有些可惜；有黨內人士也分析，黃對於黨的內鬥及放話文化早已相當無奈，如今若因初選一事離職，恐只是「壓倒駱駝最後一根稻草」，由於黃先前也牽線部分地方及藍營人士至民眾黨，是否造成後續效應，有待觀察。

不過，據悉，黃文財已繳終身黨費，即便沒有黨職，除非主動申請退黨，否則終身黨員身分應不變。

對於此事，民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如受訪時則表示，「這是怎回事？我不知道」；民眾黨秘書長謝立功回應，或許是轉述時有些誤解，黃文財目前仍是民眾黨的媒體總監；記者當面詢問黃文財，黃文財則愣了一下，並搖手否認「沒有這件事」。

柯文哲 民調 韓國瑜

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