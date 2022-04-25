台股外資大逃殺 跌到去年10月來新低 得看美股臉色

台股25日多殺多，外資大砍新台幣421.9億元，高價股領跌，加權指數慘跌404點，摜破「萬七」大關收1萬6620點，不僅是今年新低，亦創去年10月15日以來最低。（記者侯永全／攝影）

美聯準會放鷹，新興市場股匯雙殺，台股 25日多殺多，外資大砍新台幣421.9億元，八大公股行庫撒幣百億元仍難阻跌，台積電 等權值股、高價股領跌，加權指數 慘跌404點，摜破「萬七」大關收1萬6620點，不僅是今年新低，亦創去年10月15日以來最低，櫃買指數亦創去年5月25日以來最低。

四大投顧高層認為，短線大跌醞釀反彈機會，但仍得看美股臉色。

台股集中市場25日開低走低，下跌家數遠超過上漲家數，台積電再度成為外資提款機，一口氣賣超2.3萬張共128億元，將股價最低壓到546元，終場大跌11元收547元，平去年5月13日收盤價，亦為去年1月6日以來最低；合計外資今年賣超台積電共3057億元為歷年最多，賣超張數53.6萬張，已逼近2007年因飛利浦出脫台積電持股，全年外資賣超張數達到54.2萬張。

千金股如信驊、祥碩等跌幅都超過半根停板，力旺更是亮燈跌停，加權指數終場下跌404點收16,620點，直接跌破前波低點1萬6764點，超過市場預期，成交量擴增至新台幣3102億元為近12日最多；櫃買指數跌幅3.6%更甚集中市場的2.3%，跌破200點整數關卡，收在196.06點，下跌7.45點。

昨天全場最大賣壓來自外資，大賣新台幣421.9億元，為史上第20大、今年第九大賣超量，累計今年來共賣超新台幣6736億元。

今年來二大多頭支柱的投信與八大公股行庫則買超撐人氣：投信買超新台幣5.04億元，連九買共166.8億元，累計今年買超1200億元，為有統計以來僅次2007年1553億元的單年第二大；八大公股行庫買超102.2億元為4月8日以來最多，今年共買超1849.9億元、是有紀錄以來單年最多。