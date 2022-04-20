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華視出包陳雅琳人在隔離 以錄影方式在主頻道歉

記者葉君遠／即時報導
陳雅琳在華視新聞中向全國民眾道歉。圖／華視提供
陳雅琳在華視新聞中向全國民眾道歉。圖／華視提供

兩岸局勢緊張，華視新聞卻突然爆出中共來犯，新北遭導彈擊中等快訊，雖緊急處理下架，但已造成民眾恐慌，身兼華視代總經理的新聞台台長陳雅琳，下午召開自律委員會，表示將向董事會自請處分，稍晚更自責親錄影片，在各節新聞中播出，向全國民眾道歉。

華視昨早七點晨間新聞開播，主播宋燕旻在播正常新聞下方，突然橫條跑馬出現「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」等快訊，並跑馬「新北市泰山發生規模七 深度十公里的地震」，各種天災、人禍同時出現，讓看新聞的民眾會疑惑，電視所報，跟屋外平靜的狀況，是否兩個平行世界。

新聞棚內工作人員在十分鐘內立刻發現錯誤，手忙腳亂和副控聯繫處理更新，快訊畫面才消失。據悉，會犯這麼離譜的錯誤，起因於華視前一天配合新北市政府做防災演習，各種導彈攻擊、爆炸和地震的腳本都由新北市府設定，華視做成新聞後，交給新北，讓他們演練若看到這樣的新聞畫面時該如何因應，結束後正常操作是，華視導播應該把這防災特例調回原來參數，卻少了這個動作，而昨早接手的導播也沒再次檢查，畫面就這樣出去了，兩個導播各自出包，肇因不夠細心。

華視去年找來資深主播陳雅琳擔任台長，原總經理莊豐嘉二月去職後，再由她兼任代總經理，新聞畫面出錯引起民眾恐慌，陳雅琳立刻震怒徹查，先在各節新聞中以文字向觀眾道歉，強調懲處相關失職人員、主管，下午召開自律委員會，表示將向董事會自請處分，自律委員在會後發出三點聲明，其中一條，就是要求陳雅琳於晚上七點華視主頻，以錄影的方式完整說明事件緣由與處理經過，並誠懇道歉。

陳雅琳在影片裡說：「我是華視新聞代總經理陳雅琳

針對華視新聞台今天7點晨間新聞在畫面底下的橫式快訊上

誤植昨天錄製演習的相關訊息

產生這樣的錯誤導致民眾誤解

在此特地向大家致上最誠摯的歉意

華視將深切反省

針對整起事件技術操作錯誤的同仁

以及相關失職的人員、主管、經理會進行最嚴厲的處分

而我身為華視代理總經理也會向董事會自行處分。」

地震 共軍 中共

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