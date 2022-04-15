解放軍演練反制美議員訪台 台外交部：嚴厲譴責

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（右1）等六位參、眾議員訪台，期間在台北賓館舉行小型媒體見面會。記者張加／攝影

台外交部今晚表示，中國官員對美國聯邦參議員率團訪台發表謬論，且宣布在台灣周邊進行軍事威脅行動；對中共 極權政府這些乖張荒誕的言行，外交部予以嚴厲譴責。

台外交部指出，中共必須認清區域事實與現狀，中華民國 台灣是一個主權獨立的民主國家，和在中國共產黨極權統治下的中國互不隸屬，民主台灣不歸極權中國管轄。

台外交部表示，中共極權政府對台灣的武力威脅，只會更堅定台灣人民捍衛自由民主的意志，也會吸引美國及更多民主夥伴對民主台灣的支持，和對台海和平穩定的重視；民主台灣將繼續與美國等理念相近國家深化合作，捍衛台海安全及自由開放的印太地區，防制中共極權政府持續對外擴張。

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）、參院預算委員會共和黨首席議員葛理漢（Lindsey Graham）等議員昨晚搭乘軍機抵台訪問，今會晤總統蔡英文、國防部長邱國正、外交部長吳釗燮等人。

中國解放軍 東部戰區15日中午宣布，在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練。解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，這次行動正是針對近期美國在台灣問題上頻頻釋放「錯誤信號」而組織的。

中國外交部發言人趙立堅15日在記者會說，相信大家已經注意到中國人民解放軍東部戰區發布相關聲明，中國軍隊有關行動就是對近期美國包括國會議員團訪台等消極行動的反制。