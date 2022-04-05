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NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

英特爾CEO再度前往台灣 將拜訪台積電與供應商

編譯葉亭均／綜合報導
消息人士透露，英特爾執行長基辛格已啟程展開亞洲之旅。（美聯社）
消息人士透露，英特爾執行長基辛格已啟程展開亞洲之旅。（美聯社）

英特爾執行長基辛格正在前往亞洲拜訪客戶和供應商的途中。知悉其行程的消息人士透露，此行將到訪台灣並拜訪台積電，是他繼去年12月旋風訪台後，近幾月二度與台積電高層會面。

消息人士說，基辛格這趟亞洲之旅也將前往日本和印度。值此之際，半導體產業正受到全球新冠疫情和地緣政治紛擾干擾，而基辛格正嘗試讓英特爾切入晶圓代工，撼動整個產業。

英特爾目前也是台積電的客戶之一。消息人士說，英特爾預期不會在基辛格這趟行程中宣布重大消息。

除了台積電外，英特爾在台灣與日本還有其他重要供應商。該公司仰賴日本最大半導體成膜、蝕刻設備公司東京威力科創（Tokyo Electron）、電路板（PCB）／IC 基板大廠揖斐電（Ibiden）以及台灣的ABF載板廠欣興。ABF載板是封裝流程中的所必備。

基辛格近月已宣布要在美國俄亥俄州和德國設立晶圓廠。他呼籲加強投資讓北美和歐洲的晶片產能擴大，並且讓大部分集中在亞洲的供應鏈更具韌性。

英特爾一位代表人士表示：「英特爾執行長基辛格和英特爾團隊的其他成員將增加與世界各地的員工、客戶、合作夥伴、供應商和其他主要利益者在當地進行往來。這些往來對於我們和產業其他參與者合力推動創新、恢復全球供應鏈的平衡和韌性是重要的。」

台積電 日本 供應鏈

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