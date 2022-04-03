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菜單「台灣三明治」放國旗 紐西蘭咖啡館遭洗一星負評

中央社／奧克蘭3日綜合報導
圖為中華民國國旗。本報系資料照片。（記者黃義書／攝影）
圖為中華民國國旗。本報系資料照片。（記者黃義書／攝影）

紐西蘭最大城市奧克蘭（Auckland）一間咖啡館老闆表示，他在菜單上加入台灣的國旗，引起一位顧客批評，隨後發現在Google評論星級被降，負評內容還提到「一個中國」政策。

紐西蘭廣播電台（RNZ）報導，Cosmo Coffee老闆帕克（Jason Park）表示，他的咖啡館招牌菜單是各國風味三明治，其中「台灣三明治」材料包括吐司麵包、起司、火腿以及台式美乃滋，為方便顧客辨識，菜單上還加入國旗。

除了台灣外，菜單上還有韓國、義大利、越南、美國等多國風味三明治，每個品項旁邊都有加入國旗標示，供顧客挑選。

一名女性顧客在這間咖啡館的谷歌（Google）評論中表示，菜單上的「台灣三明治」旁放上國旗讓她感到不舒服，評論內容還提到「一個中國」政策。

上述評論被刪除之後，這家咖啡館又收到8個一星評論。這8條評論全數來自新帳號，且完全未提及餐館的食物或服務品質。店家曾請求評論者進一步說明問題，但都未獲回應。

對此，帕克表示，菜單放上國旗竟然引起這麼大的反彈，讓他難以置信，但他並不打算拿掉國旗標示。

他解釋：「首先，咖啡館的菜單靈感源自多種不同文化，我們做此決定是為了滿足奧克蘭的多元文化顧客族群。」

「在尋找菜單靈感的過程中，我們發現了台灣三明治。至於菜單添加小小的國旗標示，目的是協助顧客識別不同的三明治。我們只是在Google上搜尋台灣，並加入我們搜尋到的國旗圖案，這與『一中』毫無相關。」

帕克強調：「因為使用台灣的國旗而讓我們得到多個一星評論，讓我們非常震驚。我們真的沒有冒犯任何顧客的意思。」

針對這起事件，紐西蘭餐廳協會執行長比杜瓦（Marisa Bidois）指出，虛假評論可能對餐飲業者帶來嚴重影響，而且可能具有很大的破壞性。

比杜瓦認為，餐飲業「正面臨極其艱困的時期，此類問題將導致壓力早已很大的產業狀況進一步惡化」。

針對相關報導，駐奧克蘭台北經濟文化辦事處則回應，中華民國台灣是主權獨立國家，不隸屬於中華人民共和國。

駐奧克蘭台北經濟文化辦事處處長陳詠韶還說：「中國一直在國際社會（對台）施加不當壓力，現在就連美味的三明治也無法倖免。」

Cosmo Coffee老闆帕克表示，除了台灣外，菜單上還有韓國、義大利、越南、...
Cosmo Coffee老闆帕克表示，除了台灣外，菜單上還有韓國、義大利、越南、美國等多國風味三明治，每個品項旁邊都有加入國旗標示，供顧客挑選。（截圖自Cosmo Coffee官網）

咖啡 奧克蘭 Google

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