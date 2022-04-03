台本土染疫連三天皆破百例 凡打3劑者 防疫擬鬆綁

台灣3日新增183例本土個案，再創這波疫情 以來新高紀錄，也是本土病例連三日破百例。案例擴及全台12個縣市，北至基隆，南到墾丁，另有66人零星個案尚待釐清感染源。

儘管案例數持續增加，但指揮中心指揮官陳時中 表示，台灣防疫 戰略方針為「趨近正常生活的積極抗疫」，即日起鬆綁感染者解除隔離條件。另外，只要完整接種三劑疫苗，未來可能縮短健康管理天數，甚至不予匡列。

•與病毒共存 府院密集討論

據了解，從春節後到上周，各部會官員都曾到台總統官邸開會，針對「與病毒共存」已有多次討論，上周蔡英文總統也曾找衛福部及相關官員開會，台灣「與病毒共存」的態度已很明確。

新增本土病例為98例男、85例女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於3月31日至4月2日，其中包含90例無症狀感染。

•新北+71 基傳播鏈增45例

個案分布的縣市，以新北市71例最多，其次為基隆市39例、桃園市22例、台北市19例、新竹縣15例、宜蘭縣7例、台中市及屏東縣各3例、新竹市、金門縣、高雄市及花蓮縣各1例。

在群聚傳播鏈方面，基隆小吃店新增45例居冠，以及新北三峽親友與校園群聚20例、台中婚宴16例、中和社區14例、桃園舞蹈老師9例、大潭電廠8例、桃園工作室4例、旅行團與花蓮慈濟醫院一例，另有零星通報66例，正疫調中。

台本土病例連日創新高，指揮中心放寬無症狀或輕症確診個案解除隔離治療條件，另修訂「醫療照護工作人力短缺之應變處置建議」，避免醫療量能緊繃，並解決醫護人力短缺問題。

•陳時中：防疫戰略戰術沒矛盾

對於台北市長柯文哲連日批「防疫不要拐彎抹角，不然會死得很慘。」雙北市長都要求中央必須對清零或是共存講清楚。陳時中說，「（防疫）戰略戰術沒有矛盾」，整體戰略就是趨近正常生活，在不限制和妨礙過大的情況下，積極抗疫，包括醫療資源分配、集中檢疫所整備等，戰略戰術都很清楚，「不清楚可以問我們，會講更清楚。」

•不因零星確診停辦大活動

如果疫情嚴峻，是否暫緩、停辦演唱會等大型活動？陳時中表示，不會因為有一、兩個確診者參與演唱會等大型活動，就要求停辦，「停也沒用，因為已發生」，若工作人員大量染疫，就要更換工作人員或停辦。

至於基隆「類普篩」反應不佳，陳時中表示，試劑材料都已經提供到位，相信「有做、沒做，都有積極的意義」，可做為未來執行這類規畫的很好經驗。