中國教師要留義台生改國籍 輿論批霸凌 米蘭校方要查了

米蘭理工大學建築學院教授陳蓁線上授課時「建議」台籍學生把報告上的國籍改為中國。（翻攝自推特）

米蘭理工大學建築學院教授陳蓁（Chen Zhen）線上授課時「建議」台籍學生把報告上的國籍改為中國，強調台灣不是國家。影片引發眾怒，網友與政治人物批評霸凌 ，媒體也撰文指控陳師侵害學生人權。

義大利 米蘭理工大學建築學院客座教授陳蓁日前不滿台籍王姓學生在報告上國籍寫「台灣」，因此利用線上授課講評小組報告的時機，突然改說中文，單獨向王姓學生表示台灣並非國家，且不受歐盟國家承認。

陳蓁「建議」王同學把報告的國籍從台灣改成中國。他向王同學說：「我看到你這麼寫，我作為一個中國人必須要說出來... 希望你不要把這當作我從老師的角度去霸凌、欺負你。」

台灣駐義大利代表處25日得知訊息後，立即致函米蘭理工大學校長瑞斯塔（Ferruccio Resta）、建築學院院長與陳蓁任教科系的主任等，以捍衛學生權益。

米蘭理工大學校長瑞斯塔28日回函表示，校方取得影片後，已立即成立紀律委員會展開內部調查，查證教師行為是否符合大學「教師道德及行為準則」，並會在調查結束後做出相關處置。

雖然陳蓁在影片中強調，他的「建議」跟「論文和研究沒有關係，跟成績也無關」，但推特下方評論多認為陳蓁具教師權威，學生勢必因擔憂個人或小組成績受影響而修改。

事件曝光，其實是因為陳蓁本人18日透過微信發表此段影片，甚至刻意於影片最後對照報告初稿與最終版本國籍修改前後的差別，以展示自己的「溝通」成果。

此影片24日首先被現居澳洲受政治庇護的中國異議人士吳樂寶（Wu Lebao）轉載至推特，引起軒然大波，影片在推特目前已有超過45萬次觀看。

事件隨後也在義國社群媒體 引發討論及批評。澳洲華裔異議藝術家巴丟草（Badiucao）分享影片，批評陳師霸凌且不適任的行為。

台義「國會友協」會長、右派「義大利兄弟黨」（Fratelli d’Italia）參議員馬蘭（Lucio Malan）27日轉推巴丟草推文，並表示將就此「中師對台生『再教育』」事件要求相關部會說明。

另外，曾任義大利外交部次長的左派民主黨資深媒體人威內第（Gianni Vernetti）也推文要求米蘭理工大學，應將這位「霸凌學生、在課堂上進行中國大外宣」的教職人員停職。

也有中國籍網友看不下去，不僅起底陳蓁教學履歷，更發起「大翻譯運動」，把陳蓁的發言翻成英文、義文。許多網友也表示已主動致函米蘭理工大學，促請校方妥善處置。

社群媒體譴責聲浪未歇，28日義國「日報」（Il Giornale）更以「如今在義大利不能自稱台灣人了」（E in Italia ora è vietato dichiararsi di Taiwan）為題報導指出，台灣雖僅有包括教廷在內的14個邦交國，但是與全球多數國家均維持經貿及外交關係，並事實在台灣及外島行使主權；文中也嚴詞指出陳師違反台籍學生的人權及公民權。