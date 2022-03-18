5年刑期將滿無消息 陸委會籲北京盡快讓李明哲返台

陸委會18日呼籲中方盡速公開李明哲的釋放資訊，並盡快讓李明哲平安返台。記者林汪靜／攝影

陸委會18日表示，李明哲 自民國106年3月19日入境中國，遭中方逮捕關押迄今已五年，台灣社會關心李明哲的健康、安全狀況，呼籲中方盡速公開李明哲的釋放資訊，並盡快讓李明哲平安返台。

陸委會18日發布新聞稿指出，李明哲循正常程序入境中國，遭限制自由到判刑關押，中方皆未循兩岸協議管道通報台方。在疫情 期間，中方也未同意李明哲與家屬撥打親情電話了解繫獄狀況。另外，家屬迄今無法得知判決書內容與李明哲服刑期滿的具體釋放日期，對於中國司法制度人權保障不周，深表遺憾。

陸委會強調，兩岸交流要能正常往來，民眾的人身自由安全必須受到最高保護，中共 當局要成為世界重要的力量，關鍵是應展現法治與文明價值，這不只是保障赴中國交流的台灣人民，更是中國14億人民最深沉的企盼與期望。

陸委會稱，對於其他人在中國個案情形，陸委會均盡力透過各種管道掌握案情發展與提供必要之協處，並呼籲中國應充分保障台灣人及其家屬相關權益，也提醒赴中國發展的台灣人，應謹慎注意人身安全等風險，並注意兩岸法制差異。

陸委會並強調，政府向來以保障台灣人安全自由為先，也會繼續盡一切努力協助李明哲及提供家屬必要的支持，並與各界協力合作，直到李明哲平安返台。

國際特赦組織台灣分會、民間司法改革基金會、台灣人權促進會等民間團體18日上午也在立法院群賢樓外召開記者會，呼籲中國如期釋放李明哲。