台採購反潛直升機邀價書 美致函國防部否決

美軍MH-60R反潛直升機。圖／美國海軍官網

台外交部長吳釗燮甫宣布美國將軍售台灣，但據美軍備業界證稱，美國國務院 已於日前正式致函國防部 ，否決台灣「神鷹3號」計畫準備對美發出採購12架MH-60R反潛直升機的邀價書，全案待高層議決，在台國防部內恐面臨撤案。

台國防部回應表示，對於評估或洽談中的軍購案，國防部依慣例不作評論。

所謂「邀價書」（LOR for LOA），是台灣防部針對某項軍售在國內獲得法定預算 ，並通過立法院審理正式編列入政府預算後，向美國提出的文件，按正常程序，要獲得美國回應的發價書（Letter of Answer，LOA）後，軍購案才會進入實際執行層面。美方之舉意味此軍售案中斷。

海軍司令部以「神鷹3號」計畫為名，推動對美採購12架MH-60R反潛直升機，案名與相關人事丶業務丶設備與投資等部分預算，曾見於今年度國防部公開預算案中，但詳細預算並未公開。據了解，包括地獄火飛彈丶輕型反潛魚雷等武器系統在內，總預算約340億餘元，今編列6億餘元，業經立法院三讀通過。

美軍備業界先前即傳，此案遲未進入簽發邀價書的程序，是美方以「不符合非對稱戰力原則」為由，反對台灣投資這項「載台性質」的武器系統。而面對美方反對立場，傳去年底赴美參與「美台國防政策會議」的國安官員並未表達反對。

近日據可靠業界消息證實，美國國務院已於日前正式致函台灣防部，否決台灣就神鷹3號案發出邀價書，全案現正由國防部相關聯參上簽等待核定，「建議撤案」。若此案獲核定，將是海軍繼「微型飛彈突擊艇」後，一連兩年都有數百億元採購建案遭撤銷。

據指出，美國現在對台灣將嚴格執行只提供符合美所認定「非對稱戰力」武器裝備的政策，國軍提出載台性質的軍購都將遭否決，已經通過發布軍購如F-16C/D戰機的「鳳翔專案」將不受影響，但如陸軍對美採購M109A6自走砲的「銳霆專案」，甚至未來潛艦國造戰系整合案，恐將遭波及。

海軍反潛航空大隊現有18架S-70C反潛直升機、9架MD 500輕型反潛直升機，前者已服役近30年，後者服役逾40年。「神鷹3號」案傳由海軍司令劉志斌力推，計畫汰換、補強我反潛直升機戰力。MH-60R直升機能執行反潛、反水面戰、電磁戰、監視、通信中繼、搜索和救援、海軍火砲支援和後勤支援任務。