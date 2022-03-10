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俄烏戰事緊張 台賑濟烏克蘭單日最大筆捐出百萬美元

記者張加／即時報導
蔡英文總統（中）、外交部長吳釗燮（左）、駐台使節團團長哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）晚上出席111年外交部新春聯歡晚會，三人致詞後在台上一起舉杯向各國使節敬酒致意。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（中）、外交部長吳釗燮（左）、駐台使節團團長哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）晚上出席111年外交部新春聯歡晚會，三人致詞後在台上一起舉杯向各國使節敬酒致意。記者蘇健忠／攝影

台外交部今晚舉辦新春聯歡晚會，蔡英文總統致詞時談及俄烏情勢，表示身處民主最前線的台灣人民，與所有熱愛民主自由的人民站在一起，會和國際社會一起努力，共同支持烏克蘭人民保衛家園。

蔡總統說，烏克蘭危機也告訴大家，捍衛民主自由需要更強大的力量，需要更多國家一起努力，唯有團結合作才能守護共同堅信的價值，克服種種挑戰。

台外交部晚間在台北美福大飯店舉辦「111年外交部新春聯歡晚會」，由台外交部長吳釗燮暨夫人擔任主人，蔡總統、駐台使節團團長哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）皆致詞、舉杯敬酒；美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、日本駐台代表泉裕泰等各駐台使節代表與配偶出席與會。受疫情影響，新春聯歡晚會停辦兩年。

蔡總統致詞聚焦新冠肺炎疫情、俄烏情勢等議題；她表示，這個月開始，台灣邁向「經濟防疫新模式」，已開放商務旅客入境，接下來在邊境開放上，也會視疫情滾動檢討措施，希望與各國有更多往來、交往。

蔡總統並說，今年將公布台灣淨零碳排路徑圖，努力實踐2050年淨零排放的目標，也將成立數位發展部推動數位轉型；台灣除了將持續爭取參與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等區域經濟整合，積極推動新南向政策，也將與歐盟國家全面提升合作關係。

蔡總統指出，台灣已啟動對烏克蘭的人道救援，台灣人民賑濟烏克蘭的捐款在短短幾天超過5億元。

據台灣賑災基金會今天公布資料，「賑濟烏克蘭專戶」10日下午4時15分統計，實體帳戶收到新台幣4億497萬元；透過挖貝線上多元支付平台則收到1億1700萬元，累計共5億2,198萬(約1842萬美元)。目前捐款筆數達84878筆，今日最大一筆金額為100萬美元。

烏克蘭 疫情 邊境

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