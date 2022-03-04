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無投資交易？龐培歐曾爭取台投資 國發會婉拒

台灣新聞組／台北5日電
立法院長游錫堃（左）在立院款宴美國前國務卿龐培歐（右），兩人碰手肘致意。（記者葉信菉／攝影）
立法院長游錫堃（左）在立院款宴美國前國務卿龐培歐（右），兩人碰手肘致意。（記者葉信菉／攝影）

美國前國務卿龐培歐去年7月拜訪台駐美代表處，爭取台灣退撫基金、勞退基金投資其任顧問的基金公司，並表示盼數月後訪台時能有具體進展。如今龐培歐終抵台，行政院昨否認此行有任何投資交易，但知情人士說，外交部去年接獲代表處電報後，「要五毛給一元」，還主動多徵詢「國發基金」投資可能，只是遭婉拒。

據了解，外交部接獲電報之後，已函請勞動部、銓敘部、央行、金管會、經濟部與國發會就台灣基金與外國基金合作的相關事項提供意見，等於納入國發基金選項。

不過，國發會去年8月26日回文外交部，指國發基金的成立是要透過投、融資方式，協助台灣新興事業發展；但龐培歐協助的Anarock基金公司此次擬邀台方參與的投資計畫，卻多屬美國或印度的投資項目，不符規定。

國發會官員昨表示，的確有收到外交部轉來有關Anarock公司的案子，但國發基金只回覆基金運用相關要點的規定，並未進一步洽談投資事宜。

國民黨立委賴士葆說，龐培歐本就是生意人，下台後為企業界講話或謀利很正常，但龐培歐是民進黨政府抗中保台急先鋒，可能爭取參選2024總統，此行多少有政治目的。立委江啟臣表示，政府機關接待與私人拜會行程應分開看，讓市場回歸市場、政治歸政治。

外界質疑，龐培歐「抗中挺台是假，商業目的為真」。行政院長蘇貞昌昨說，這是很惡毒的謠言，對來客非常不該，也很不禮貌。

駐美代表處去年8月2日發給外交部的電報指出，龐培歐在Anarock公司擔任資深顧問，他率該公司投資長Gino Ramadi拜會駐美代表蕭美琴，盼引介公部門的退撫基金與勞退基金等潛在投資夥伴。

投資 龐培歐 國務卿

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