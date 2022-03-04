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龐培歐餐敘立院朝野黨團 重申台灣是一個獨立的國家

記者吳亮賢、王寓中／台北報導
美國前國務卿龐培歐在餐會中致詞。圖／台立法院提供
美國前國務卿龐培歐在餐會中致詞。圖／台立法院提供

台灣立法院長游錫堃今與朝野四大黨團總召，在立法院設宴款待美國前國務卿龐培歐一行。據轉述，對於台灣各界感謝龐培歐挺台言論及行為，龐培歐表示這是他應該做的，他在餐會中也重申台灣是一個主權獨立的國家，應該跟美國有正式的外交關係。

據轉述，餐會氣氛輕鬆，雙方語帶幽默地聊天，游錫堃在會中也關心龐培歐腳的傷勢，並打趣地跟龐培歐說，是不是「踩紅線踩到受傷」，若以後要選美國總統，腳要先治療好，龐培歐則笑笑回應。游錫堃在會中也吟誦「水調歌頭」，以「但願人長久，千里共嬋娟」期勉台美關係。

民進黨團總召柯建銘在會中提到，龐培歐跟游錫堃相對而坐，畫面很有意義，因為都是中共的黑名單，引發全場大笑，柯建銘也拜託龐培歐，對於台灣對外關係、參與國際組織，多多幫忙。

國民黨團總召曾銘宗在會中表示，感謝龐培歐在國務卿任內強化台美關係，國民黨也重視台美關係，最近成立駐美辦事處，會繼續為強化台美關係盡一份心力。

時代力量黨團總召邱顯智轉述，龐培歐致詞內容主要側重台美關係如何更穩固，並重申台灣是主權獨立的國家，希望台灣跟美國有正式外交關係。

此外，當游錫堃談及當年創立民進黨的經歷時，美國國務院國務卿政策規劃辦公室前中國政策規劃首席顧問余茂春也分享，他以前在中國也組黨過，當時的同伴為中國之春運動總召集人王炳章，但王至今仍被關押在中國。

台灣立法院長游錫堃今與朝野四大黨團總召，在立法院設宴款待美國前國務卿龐培歐一行人...
台灣立法院長游錫堃今與朝野四大黨團總召，在立法院設宴款待美國前國務卿龐培歐一行人。圖／台立法院提供

龐培歐 國務卿 國民黨

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