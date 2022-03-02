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批蔡電力政策謊言承諾 藍委：四個不同意 台灣沒電力

記者鄭媁／台北3日電
全台各地一早發生無預警大停電，不少地區出現交通號誌不亮的狀況，警方派出警員在車陣中指揮交通，維持交通安全。(記者許正宏／攝影)
全台各地一早發生無預警大停電，不少地區出現交通號誌不亮的狀況，警方派出警員在車陣中指揮交通，維持交通安全。(記者許正宏／攝影)

全台灣各地3日早上出現大規模停電。國民黨立委鄭麗文表示，蔡政府日前才接見完八大工商團體，保證維持供電穩定，下午竹科就因為主變壓器跳脫造成壓降跳電，台南深夜又有饋線跳脫導致台南不分區域停電、現在更是全台有各區傳出大停電。她批評，「還說供電穩定，結果電一直在跳，投下四個不同意，台灣沒電力？」

鄭麗文指出，昨天竹科跳電就已經是供電的警訊，若只是力晶科技廠區內的主變壓器跳脫，應該只有該廠區會出現跳電問題，為何影響到如此之多的其他廠區？是不是因為台電供電不足，以降壓降頻方式供電，而力晶科技廠爲了維持相同的功率需求因此電流上升，才會造成主變壓器故障？「會不會是因為電力備載不足才跳電？」

鄭麗文表示，蔡政府一直聲稱供電無虞，但停電跳電一直在發生，蔡政府不只讓民眾下班後沒有熱水可以洗澡，甚至因在尖峰時刻停電讓民眾身陷於危險之中，這次又有什麼好理由？從更大的角度來檢視蔡政府的電力政策，完全就是充滿謊言的「承諾」。

鄭麗文批評，從2016年5月蔡政府執政開始，台灣民眾就一直不斷在停電、跳電的輪迴當中，執政黨看似深切檢討，甚至在513停電後鞠躬道歉，行政院甚至大放話說要成立穩定供電專案小組，但停電、跳電還是一直在頻傳，是不是跟穩定物價小組、少子化辦公室一樣，中看不重用？

她也質疑，民進黨至今對雙北大停電默不作聲，這次全台的大停電，蔡政府也要跟去年一樣，一句「我也很難接受」，輕輕帶過嗎？台電對於跳、停電事件各有解釋，但難道人民只能一次又一次地默默承受嗎？相信百姓都會理智判斷，不會輕信那些台電、民進黨顛倒黑白與事實不符的言論。

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