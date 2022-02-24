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陳建仁入黨時間羅生門 疑為符合選總統資格走巧門

記者蔡晉宇、丘采薇／台北25日電
前副總統陳建仁。（本報資料照片）
前副總統陳建仁。（本報資料照片）

民進黨台北市黨部證實，今將審查前副總統陳建仁入黨申請，原傳出陳建仁遞件時間點是去年年底，但有民進黨知情人士表示，陳的入黨申請書根本是在本月才遞件，僅在表上將時間點填去年底，意圖矇混為去年底遞件闖關，以符合民進黨提名總統候選人須入黨滿兩年內規。由於此番動作有劍指2024年總統意味，在黨內也引發議論。

民進黨「公職候選人提名條例」與其施行細則規範，入黨連續滿兩年者，始得登記為民進黨提名之候選人，入黨時間計算，以黨員申請入黨繳交表件之日期起算，至公職人員選舉投票日前一日為準。若以2024年總統大選極可能在1月舉行推算，陳建仁的入黨遞件時間，是去年底還是今年2月，將直接影響黨齡是否滿兩年，具資格角逐大位。

據悉，雖然特定派系釋出訊息指出，陳建仁是在去年12月申請入黨，但民進黨台北市黨部主委吳怡農當時完全不知情，甚至直到近日看了新聞才知道。內部人士透露，吳怡農得知消息之後頗有微詞，並詢問內部，「為什麼陳建仁要入黨，那麼重要的事情，沒有人告訴我？不是每個月都問你們，有沒有重要人士要入黨嗎？」承辦人則回應，「申請書放到忘了」。

綠營人士分析，地方黨部雖然不一定每個月舉行「入黨資格審查委員會」，但若有「大咖」申請入黨一定會舉行；以陳建仁輩分，入黨推薦人又是蔡英文總統，遞出入黨申請後，市黨部沒道理不速審；若該案是去年底即遞件，以至今都還沒完成審核程序推算，形同陳建仁入黨申請已經被市黨部拖延了兩個月，確實不合理。另有民進黨黨內人士指出，陳建仁的入黨動機很單純，沒那麼多算計，對於遞件時間點爭議，應是特定派系有意為之運作的結果。

吳怡農受訪時表示，對於特定個案的入黨申請資料不便透露，相關程序均按照黨內規範進行，自己的基本立場與態度，就是歡迎陳建仁加入民進黨，市黨部也將在明天召開入黨資格審查委員會，審查近一、兩個月的申請入黨案件。

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