台灣宜蘭縣長涉弊 檢廉再搜官邸 約談林姿妙母子

宜蘭縣長林姿妙今天凌晨1點30分抵達宜檢，面對媒體詢問，僅回應「謝謝大家。」記者潘俊宏／攝影

台灣宜蘭檢廉單位上月13日大動作搜索宜蘭縣政府等30多處所、傳喚宜蘭縣長林姿妙請回後，昨天再度搜索縣府及縣長官邸等處所，傳喚林姿妙及其子女、縣府3名局處長及兩名建設處科長等人。廉政署偵詢後，至昨天深夜已依貪汙罪嫌將縣府農業處長康立和、財稅局長盧天龍及前縣議員劉石純、宜蘭縣商業會前理事長陳正勳等人移送檢方偵訊。

檢方對案情仍三緘其口，但據了解，全案疑與三年多前一筆農地未農用的土地買賣交易未課徵土地增值稅案有關，檢廉單位要釐清是否有圖利等貪汙情事。不過縣府相關人士指出，類似案件通常是二層決行，縣長不一定知情。

林姿妙上次遭搜索傳喚到案後，檢察官 當庭將她改列被告後無保請回，不過縣府建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東遭羈押禁見。當時檢方表示，全案包括林姿妙在內有十名被告，主要是針對2019年羅東某土地免徵增值稅案、2020年羅東某土地都市計畫變更案及若干疑似財產來源不明等案進行查證。

檢廉單位昨天疑似還是針對未徵土增稅等案件補強證據，一早就到縣長官邸及縣府搜索。林姿妙缺席縣務會議，由秘書長林茂盛主持。林茂盛昨天下午4時許突然現身宜蘭地檢署配合釐清案情，晚間近6時離開。

由於多位主管缺席縣務會議，未請假、手機 也聯絡不上，同事致電家中，家人才代為請假，因此縣府的氣氛有些怪異；許多縣府人員私下猜測「又出事了」，但沒多久，縣長及官員遭搜索傳喚的消息很快傳遍縣府，縣府人員人心惶惶。

據了解，2000年農業發展條例尚未修改前，規定「農業用地在依法作農業使用期間，移轉與自行耕作之農民繼續耕作者，免徵土地增值稅。」修法後規定，曾經被查獲土地未作農業使用，且未在期限內恢復農業使用，或再被發現未作農業使用，於土地移轉時應課徵土地增值稅。

羅東工業區與保護區地號1558土地共600多坪，由幾個地主共同持有，曾因違規堆放土方被縣政府開罰並列管在案，後來雖栽種果樹卻雜草叢生，即便2018年10月地主鍾宜潔為了把自己持分的65坪土地交易出售，清理雜草恢復整齊果樹的農地農用面貌，卻還是得課稅。

但相關人員指出，土地於2018年10月栽種果樹改善完成後，由羅東鎮公所核發農業使用證明書，後來鍾宜潔賣出土地，未課徵土地增值稅。隔年被縣政府財政稅務局發現是列管土地，土方也沒清乾淨，依農發條例必須補徵鍾宜潔新台幣100多萬元土增稅，但地主尋求縣府建設處及農業處重新認定該地農地農用，並申請解除列管。因此，檢方要釐清的是，縣府財稅局為何沒要求補繳稅？又為何同意解除土地列管？