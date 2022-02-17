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防竊取核心技術 台修訂國安法 增經濟間諜罪最重判12年

記者侯俐安、馬瑞璿、陳素玲、林汪靜／台北報導
台行政院會通過國安法修正草案，新增「國家核心關鍵技術經濟間諜罪」。本報系資料照片
台行政院會通過國安法修正草案，新增「國家核心關鍵技術經濟間諜罪」。本報系資料照片

為防止國家核心關鍵技術之營業秘密外流，行政院會17日通過國家安全法與兩岸人民關係條例部分條文修正草案。國安法修正草案新增「國家核心關鍵技術經濟間諜罪」，違者可處五年至12年有期徒刑、得併科500萬至1億元罰金(約17.9萬至359萬美元)，將送立院審議。法務部檢察司長林錦村說，為達到嚇阻效果，新法將採速審速決原則。

國民黨立院黨團首席書記長李德維說，對台經濟有傷害，無論是到中國大陸或美國、日本等國都是犯罪，政府要真正懲罰經濟罪犯，而不是搞政治鬥爭，否則無助於台灣。

台國安法修正草案增訂，任何人不得為外國、中國大陸、港澳、境外敵對勢力，有侵害國家核心關鍵技術的行為。至於國家核心關鍵技術定義，條文提及將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展且符合基於國際公約、國防之需要或國家關鍵基礎設施安全防護考量，應進行管制；至於認定標準，授權國家科學及技術委員會訂辦法。

台行政院也通過兩岸關係條例修正草案，增訂受政府委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務者，及受委託、補助、出資終止或離職未滿三年者，如要赴中，須經審查會許可；涉國家核心關鍵技術，返國須通報。

行政院長蘇貞昌說，近年紅色供應鏈滲透台灣產業愈趨嚴峻，磁吸台灣高科技人才、竊取國家核心關鍵技術，並刻意規避台灣法規，未經許可在台從事業務活動，或假借他人名義，違法來台投資等，對台灣資訊安全、經濟利益、產業競爭力與國家安全造成危害，有必要建立更嚴密的國安防線。

行政院發言人羅秉成說，台積電是「護國神山」，領先全球的技術若被竊密將影響重大，但技術也有分等級，例如非常先進的兩奈米製程，若經國科會認定屬於國家核心關鍵技術，就不能只用原來營業秘密法的強度來保障，未來新法最重可判12年。

104資深副總經理晉麗明說，立法確保科技業重要機密不外洩確有必要，但要注意罰則是否太重，畢竟在勞資關係中，資方仍屬強勢一方，如果資方擴大詮釋法令，會陷勞方於不利地位，因此最好要對相關營業祕密訂定具體規範，才能避免勞方的寒蟬效應。

台北市電腦公會指出，正向看待政府重視產業營業秘密保護，但在實際執行面仍有如何定義關鍵技術、民間研發的納管程度等面向須釐清。

台積電 投資 供應鏈

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