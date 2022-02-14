藍白合？柯文哲：藍內部先搞定再來

頻被喊話藍白合，台北市長柯文哲（右）說，國民黨內部應先搞定，不便多做評論。圖／曾吉松

針對年底地方選戰，國民黨 前副主席郝龍斌、「戰鬥藍」趙少康、還有國民黨副主席連勝文 等人先後喊出「藍白合」，不過，國民黨內有議員表達不支持。對於年底選戰是否藍白合？台北市長柯文哲 14日說，「奇怪，國民黨內部先搞定再來好不好，自己都講不好，還講到外面來，就不便多批評了。」

連勝文14日接受電台節目「新聞不芹菜」專訪，是否贊成藍白合？連勝文認為，國民黨要先穩固台北市4成票源，再往外擴散，這就是實力原則，「然後，黨內不要扯後腿就成功一半」。他說，如果柯文哲要來談藍白合，他不反對，「大家一起來反對法西斯鬥爭」，雖然他們過去有選舉恩怨。

主持人黃光芹詢問新北市長侯友宜若要參選2024，可能要先辭職。連勝文反問，「2022不贏，怎麼會有2024？」他贊成侯友宜以市政為優先，「如果是我，會選擇連任」。

近日民進黨內部民調，指國民黨立委蔣萬安贏衛福部長陳時中6個百分點。連勝文表示，國民黨在台北市結構就是4成到4成2，民進黨在台北市最差也能拿到3成5，好一點能到4成，柯文哲勢力基本盤也有1成5到兩成。黃珊珊要拿到5成是不可能的，且民進黨一定會用盡各種方法清算柯文哲。

連勝文說，他最希望陳時中代表民進黨出來選，台北市民應該和陳時中算算帳。

此外，黃珊珊近期民調支持度持續上升，14日被問及是否增加參選信心？黃珊珊僅表示，謝謝大家的支持，「每天該做的事情做好，就是最好的準備」。

民眾黨秘書長謝立功日前透露，包含自己與其他5名立委、北市副市長蔡炳坤等都選定一個地區經營，要在年底選戰力拚「當老二（民調第二）」。民眾黨主席柯文哲一直希望5名不分區立委都能參選縣市長，但立委們意願低；日前黨政相關會議時，柯文哲便拍板，可帶職參選，為現職立委解套。