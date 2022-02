倫敦大學官網：圖書館有無蔡英文論文與博士學位無關

倫敦大學官網有關蔡英文總統博士論文的聲明。摘自大學官網

蔡英文 總統的博士「論文門」4日出現新的發展,倫敦大學特別針對蔡總統消失的論文在官網發布標題為University of London statement on missing thesis的聲明(https://london.ac.uk/university-london-statement-missing-thesis)指出,現任台灣總統蔡英文博士,於1984年2月,在兩位考官提交和審查她的論文後獲得博士學位。雖然目前仍不清楚副本當時是否存放在圖書館 ,但這與蔡博士的博士學位無關(no bearing),該博士學位是正確授予的(correctly awarded)。惟校方在官網並未標明這份聲明的發布時間。

倫敦大學校方斷然否認在尋找論文副本時,對校方人員的不當或虛假指控,所有經手過此本論文相關事項的校方人員,都是秉持最大誠信原則處事。並強調,倫敦政經學院LSE擁有論文的電子副本,可通過其在線論文系統-LSE論文線上查看,連結網址為:http://etheses.lse.ac.uk/3976/,裡面一開頭就註明圖書館擁有的版本是2019年蔡英文自己遞交的電子版論文 [A digital copy of Ing-wen Tsai's personal copy of the original thesis presented to the Library in 2019.]。