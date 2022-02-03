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兩黨國會議員提案 推動台北經文處更名「台灣代表處」

中央社／華盛頓3日綜合外電報導

美國兩黨國會議員今天在聯邦參眾兩院提出配套法案，要求美國針對台灣在華府的「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」一事展開協商，此舉勢必會激怒中國。

路透社報導，配套法案一旦成法，台灣駐美館處任何名稱上的更動都可能為其他較小的國家提供掩護，讓他們採取類似做法以加強與台灣交流。

此事勢必也會讓美中關係再出現新的裂痕；由於美方試圖反擊北京日益增長的經濟和軍事脅迫，美中關係已跌至數十年來最低點。

依據配套法案，美國國務卿須「尋求（與台北經濟文化代表處）展開協商」，以將辦公室更名為「台灣代表處」。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）和民主黨籍參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）發起參院版本法案，眾院版本法案則由共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）和民主黨籍眾議員巴帕斯（Chris Pappas）帶頭發起。

盧比歐說：「美國必須清楚表明，儘管中國共產黨竭盡全力恐嚇並脅迫台灣，敵對勢力也無權對民主國家主張主權。」

梅南德茲向路透社表示，這些法案符合定義台美非正式關係的「台灣關係法」，且表明華府支持台灣「決定自己的未來」。

巴帕斯指出：「我們必須採取此一步驟來強化我們與台灣的外交夥伴關係，並對抗中國一再威脅和脅迫全球各國的企圖。」

白宮、美國國務院和中國駐華府大使館並未立即回應媒體的置評請求。

華府 眾議員 參院

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