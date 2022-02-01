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「掃黑英雄」廖正豪過世 法務部：哲人已遠典範長存

記者林孟潔／台北報導
台法務部前部長廖正豪。圖／本報系資料照片
台法務部前部長廖正豪。圖／本報系資料照片

被譽為「掃黑英雄」的台灣法務部前部長廖正豪近期因天氣緣故，導致心臟、心血管疾病復發，頻繁進出醫院，他於除夕夜逝世，享壽76歲。法務部指出，廖正豪任內積極維護社會安定，卸任後也持續推動法治教育，深受肯定，得知他離世消息，同表悼念。

法務部指出，廖正豪擔任部長任內推動掃黑等相關法案，制定政策等具體施政作為，積極維護社會安定，卸任後成立財團法人向陽公益基金會，持續與法務部合作，協助推動法治教育，關懷受刑人更生保護等公益事務，深獲外界肯定，也令人緬懷。

法務部表示，「哲人已遠典範長存」，法務部感謝廖正豪的貢獻，並將繼續秉持同樣為人民做事的理念，為確保國家安全、社會安定而全力以赴。

廖正豪畢業於台灣大學法律系，1988年解嚴後曾任行政院新聞局副局長、行政院副秘書長等職，1995年成為首位台籍文人調查局長，任內破獲周人蔘電玩弊案等社會矚目案件。

廖正豪1996年6月擔任法務部長，上任後風聲鶴唳地執行治平專案，嘉義縣前議長蕭登標也是對象之一。他掃黑不遺餘力，將四海幫等老大等人送往綠島關押，並直接由台東地檢署管轄起訴，創下先例。

廖正豪雷霆掃黑行動贏得民眾支持，創下逾九成的滿意度，而他也重視「宗教掃黑」，不滿許多不肖宗教詐欺斂財，擾亂社會，例如宋七力顯相館案等。

蕭萬長接任行政院長後，廖正豪請辭法務部長一職，之後一度想選台北縣長「東山再起」，但考量個人及家庭因素，他未再投入公職；廖正豪卸任後成立向陽公益基金會，多年來致力於兩岸法學、宗教交流。

據了解，廖正豪2010年3月曾接受心血管繞道手術，近來身體狀況不穩定，去年11月開始頻繁進出醫院，基金會也由女兒協助接手，他數周前再度住進加護病房，不幸在除夕夜病逝。

據悉，家屬十分低調，原不希望在農曆春節期間驚擾外界，但有不少至親好友在臉書發文弔念，消息曝光外界不勝唏噓。

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台前法務部長廖正豪除夕夜過世 享壽75歲

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