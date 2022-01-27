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立陶宛總統呼籲內閣 解決台灣代表處名稱問題

中央社維爾紐斯27日綜合外電報導
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。(Getty Images)
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。(Getty Images)

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）呼籲各部會首長，解決「駐立陶宛台灣代表處」名稱問題，以降低立陶宛與中國之間的緊張態勢。

駐立陶宛台灣代表處（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）去年11月18日在首都維爾紐斯（Vilnius）揭牌成立。北京以代表處名稱使用「台灣」一詞、「損害中國國家主權和領土完整」為由，持續對立陶宛外交及經貿強力施壓，甚至要求歐洲企業將立陶宛自供應鏈排除。

瑙塞達接受立陶宛國家廣播電台（LRT RADIO）訪問時表示：「對立陶宛語、英語還有中文來說，『台灣代表處』名稱的含意並不相同，所以至少讓我們解決那些顯而易見的事情。」

他說：「我認為這是再自然不過的事了，不管我們想的是哪一個機構…如果它的名稱在不同語言中有所差異，就會引發完全不必要的問題和緊張情勢。所以至少在這件事上，我認為我們能非常清楚地達成共識。」

瑙塞達表示，台灣代表處的中文意涵是立陶宛與中國起衝突的「關鍵因素」。他也強調，立陶宛政府當初做決定時，並沒有協調好，而政府也未能正確評估中國可能的報復手段。

瑙塞達說：「當然，我們需要採取歐盟層次行動阻止（中國對立陶宛施壓），但現在正對部分立陶宛企業造成實質上損失，這是我們無法容忍的。」

路透社25日援引兩名消息人士說法報導，為緩和對中關係緊張，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）上週曾向瑙塞達提案變更「台灣代表處」的中文名稱，使其能如實反映英文名稱Taiwanese的字面意涵「台灣人」，但這需經台灣方面同意。

藍斯柏吉斯隔天則重申，沒有變更台灣代表處名稱的意圖與計畫，「我之前就說過了」。

立陶宛 北京 供應鏈

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