「灣灣」兩字 台灣網友反感 朱鳳蓮：有萌萌的感覺

日前台灣有項調查顯示，中國網友常稱台灣為「灣灣」，被台灣網友選為「最不可接受詞彙」。中國國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，「灣灣」是中國民眾對台灣民眾的暱稱，有一種「萌萌的感覺」，遺憾在台遭到汙名化。

朱鳳蓮昨主持國台辦例行記者會，有台媒提問時引述一項調查指，「灣灣」被台灣網友選為「最不可接受詞彙」，認為有貶義和統戰意味。

朱鳳蓮回應指，兩岸民眾由於生活環境和流行文化不同，在一些習慣用語上存在差異，這是很自然的現象。她舉例說，比如「土豆」，中國很多地方也叫「馬鈴薯」、「洋芋」，而在台灣指的是「花生」；再比如「窩心」這個詞，在中國指受委屈、難受，在台灣指暖心、心裡很舒服。她說，隨著兩岸交流漸趨緊密，相信人為製造的藩籬漸被拆除，兩岸民眾愈來愈能讀懂對方的用語習慣。

她還表示，也希望「兩岸民眾都要提高警惕，絕不被民進黨當局、綠營網軍和特定媒體帶亂節奏、帶偏方向，加深誤解和偏見」。

針對共機擾台，朱鳳蓮稱，「台獨」分裂勢力和台灣民眾是不同的。解放軍 採取演訓就是為了反「台獨」，捍衛國家主權和領土完整。「如果台獨挑釁不停，解放軍演訓只會多、不會少」。

2022年對台工作會議前天在北京 召開，朱鳳蓮重申，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，以及推動兩岸關係和平發展、融合發展，「推進祖國統一進程」。

台灣陸委會昨表示，中共 對台工作會議再次重複其「反獨促統」主張。對岸長期以來未能正視兩岸現實與尊重台灣民主體制，一再操作違背台灣民意的負面作為，完全是徒然無效的。