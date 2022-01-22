我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼是「縮表」？市場影響多大？一文看懂Fed新操作

北加大索爾山火 居民急撤 1號路封鎖

新聞評論／當蔡英文「尊蔣」 直搗國民黨神主牌

記者 蔡晉宇
蔡英文總統（中）22日出席七海官邸圖書館開幕剪踩，同台的貴賓由右至左有前副總統連戰、前總統馬英九、蔣經國基金會董事長錢復、台北市長柯文哲、台北市前市長郝龍斌、蔣經國基金會執行長朱雲漢 。（圖：總統府提供）
蔡英文總統（中）22日出席七海官邸圖書館開幕剪踩，同台的貴賓由右至左有前副總統連戰、前總統馬英九、蔣經國基金會董事長錢復、台北市長柯文哲、台北市前市長郝龍斌、蔣經國基金會執行長朱雲漢 。（圖：總統府提供）

蔡英文總統任期進入下半場後，積極進攻藍營市場，繼去年國慶談話言明「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，搶占中華民國牌後，近期更直搗象徵國民黨神主牌的「兩蔣」話語權。眼看將藍營逼到絕境之餘，卻也面對領導人缺乏中心思想、言論前後不一，與綠營內部反彈的質疑。

蔡英文「尊蔣」，政治利益仍是重要考量，去年國慶搬出巨幅國旗、大打中華民國牌皆收到不錯效果。民進黨不再畏懼提中華民國，形同在藍綠版圖戰爭中攻下關鍵城池，如今挾著公投獲勝的高氣勢，準備對兩蔣如法炮製收割，若拿下這兩大藍營主場，國民黨處境將更難堪，特別是在國家定位及歷史的詮釋話語權。

尊蔣出於政治精算，從蔡總統對此議題的論調前後不一，可略窺一二。2009年蔣經國百歲冥誕，當時總統馬英九率高層赴頭寮謁陵，時任民進黨主席的蔡英文批評，民主國家的元首，過度將威權時代的領導人神格話，讓人大感憂心；對照蔡總統昨天談話，評論同一件事，態度卻有明顯落差。

魚與熊掌不可兼得，蔡總統想以「經國牌」搶占藍營市場，勢必引發內部反彈，促轉會在蔡總統致詞前搶先促請經國七海園區改名，即是一例；連沉寂許久的民進黨新潮流系重砲手段宜康都開出第一槍，重話直斥「莫名其妙，無言以對」，在在可見綠營內部壓力。

蔡已無連任壓力，在剩下任期中，追尋歷史定位將是一大想望，更中性看待中華民國、兩蔣，可視為蔡要當「全民總統」的嘗試，而不只是當「民進黨的總統」。

中華民國 民進黨 蔡英文

上一則

促轉會去蔣、蔡英文喊和解 國民黨：唱雙簧難化解對立

延伸閱讀

促轉會去蔣、蔡英文喊和解 國民黨：唱雙簧難化解對立

促轉會去蔣、蔡英文喊和解 國民黨：唱雙簧難化解對立
促轉會逼更名 藍白疑綠兩手策略 為選戰挖牆腳

促轉會逼更名 藍白疑綠兩手策略 為選戰挖牆腳
蔣經國圖書館開幕 蔡英文：蔣堅定保台立場是最大共識

蔣經國圖書館開幕 蔡英文：蔣堅定保台立場是最大共識
旅美學者林環牆：倫敦大學沒蔡英文博士資料

旅美學者林環牆：倫敦大學沒蔡英文博士資料

熱門新聞

旅美學者林環牆在他的臉書專頁發文，懷疑倫敦大學有人離職，跟蔡英文論文案有關。圖／取自獨立觀察臉書

林環牆：蔡英文倫敦政經學院資料 倫敦大學回覆未持有

2022-01-16 13:17
媒體人彭文正。（本報資料照片）

彭文正曝「全家都感染Omicron」 詳細描述發病期程

2022-01-15 23:10
方芳求中國教訓台灣。 圖／擷自微博

方芳求中國教訓台灣 台陸委會：勿配合統戰 觸法將處理

2022-01-18 14:35
本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

2022-01-22 02:28
國安會前秘書長蘇起。（本報資料照片）

蘇起：兩岸談判已沒有了 北京將單方面處理台灣問題

2022-01-20 21:09
桃園市大湳市場一名攤販確診，19日下午環保局清潔隊派消毒車至附近巷弄消毒。記者曾吉松／攝影

台爆第6條傳播鏈 專家：月底確診恐達540例　

2022-01-19 20:15

超人氣

更多 >
春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死
紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…