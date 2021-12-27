林智堅棄選「大新竹市長」

新竹市長林智堅（前）27日晚舉行記者會，宣布不會參選明年縣市合併升格後的大新竹市長。記者王駿杰／攝影

蔡總統大力支持新竹縣市合併升格，民進黨立院黨團總召柯建銘也提案修改地方制度法希望明年大選適用，朝野有人認為是為了新竹市長林智堅參選量身定做，甚至消遣「英人設市」；林智堅27日晚宣布不參選明年「大新竹市長」，希望朝野共同支持新竹縣市合併升格。

蘇曾致電勸阻 蔡表尊重

林智堅27日上午公開三問國民黨 主席朱立倫，提到「如果林智堅不參選，朱立倫是否公開支持加速修法促成竹竹合併升格？」政壇就已嗅到他可能不選的味道。據透露，行政院長蘇貞昌曾致電勸阻，但林智堅最後仍決定出面發表不參選聲明。

林智堅說，蔡英文 總統與蘇貞昌院長都知道他的重大決定，也表示尊重，希望未來能在兩人支持下，早日促成合併升格。

楊文科強調 要程序正義

新竹縣長楊文科27日晚指出，林智堅要不要參選是個人考量的事，但新竹縣市合併升格是國家大事，他堅持必須有縝密計畫、充分溝通，要有充足時間讓大家了解，一起努力完成升格。他認為中央用由上而下的強硬合併方式會激起民意反彈，「升格的事情我們仍然堅持法治精神與程序正義。」

「我非常擔憂城市發展的契機會因為我個人因素而斷送；為了增進大新竹鄉親福祉，我在這裡鄭重宣布不會參選2022大新竹合併後的市長；我希望我這樣的決定能夠促成在野各黨、各政治人物正視並支持新竹人渴望升格的訴求。」林智堅27日晚由市府同仁陪同舉行記者會，念出不參選聲明。

他說，希望他的決定能促使在野政黨停止政治操作，讓升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論回歸正軌。

批政黨介入 合併蒙陰影

林智堅表示，9月初提合併升格倡議後，第一時間得到楊文科縣長支持，民調 近6成大新竹鄉親支持，眼看新竹人擺脫發展困境契機近在咫尺，卻因政黨介入讓縣市齊心的故事蒙政爭陰影。他說，當市長7年用盡全力改造新竹市，如今基於對家鄉的疼惜，做出不選2022大新竹市長以成全大局的決定。

「我不怕少數人的暴力，我怕多數人沉默。」他呼籲鄉親一起大聲疾呼「新竹要更好，我們要升格。」

三問朱立倫 林叫陣辯論

林智堅27日上午出席清華大學半導體學院揭牌儀式，曾對朱立倫提出的「2026竹竹苗科技都」提出3個問題並要求辯論；他說，他沒反對竹竹苗合併，但他倡議的是竹竹合併升格，希望有機會就竹竹合併升格、竹竹苗合併升格來場君子辯論。

「做滿任期再說…」，林智堅說，後續生涯規畫及是否會跨溪參選新竹縣長，都不是現階段該討論的事，「大家別急著幫我找工作」。