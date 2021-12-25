台國防部：疫情趨緩後 爭取美軍高階官員訪台

反萊豬公投未過，美國學者認為對台美關係是好消息。圖為美國與中華民國國旗。報系資料照片

國防部 近日送抵立法院的書面報告書指出，疫情 影響台美實體互訪，今年視訊及電話會議高階交流共10案；國防部表示，疫情趨緩後，將爭取美國防部派遣高階官員訪台，針對國防發展及建軍備戰需求雙邊政策對話及議題研討。

國防部近期送交立法院外交及國防委員會「台美高階軍文職官員交流互訪執行概況」書面報告書。

報告書中提及，美國依「台灣關係法」及「六項保證」，透過對台軍售確保台灣自我防衛能力及安全，但因中共打壓，除軍售及相關合作外，多因外交現實及政策限制推展不易，美方對於指派國防高層來台訪問向來態度謹慎；而近年國際氛圍轉變、台美互信提升，國防部將積極爭取並逐步拓展交流。

國防部說明，美國會首度將美國防部資深軍文職官員與台灣交流的條文，正式納入「2017財政年度國防授權法」，進而在2018年催生出「台灣旅行法」，同年3月16日由前美國總統川普簽署生效，成為美行政部門各層級與台灣交流互訪重要法源。

針對執行現況，國防部表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台旅法如何落實仍待疫情趨緩後逐步推動，而根據統計，2020年國防部與美方各交流對口仍密切協調，採視訊或電話會議的高階交流案共19案，2021年迄今則有10案。雖然受疫情影響，美方仍邀請台灣出席印太司令交接典禮，此舉象徵台美戰略夥伴關係堅若磐石，展現雙方長期軍誼。

國防部也說明，由於美國總統拜登 4月9日公布最新對台交往準則，美方基於台灣保證法，將放寬雙方往來，因此國防部將待疫情趨緩後，爭取美國防部派遣高階官員訪台，針對台灣國防發展及建軍備戰實際需求，進行雙邊政策對話及重要合作議題研討，據以制定對台更有利的交流政策，或出售符合台灣作戰需求的先進武器裝備。

此外，國防部表示，參與由美方主導的地區性國際年會或專案會議，汲取美方經驗對國軍有明顯助益，將敦請美國防部及印太司令部，在既有合作基礎上提供國軍擴大參與及出席國際性活動的機會，融入美印太地區整體安全體系，貢獻區域和平穩定。

國防部最後強調，台美高階軍文職官員交流互訪為檢視雙邊關係的重要指標之一，將秉持務實態度持續推動，鞏固台美實質夥伴關係。