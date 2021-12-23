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台南上空驚見不明飛行物 專家：中國CZ-7A運載火箭

記者洪哲政／台北24日電
海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩轉發中國民航機師在廣州空域拍攝到CZ-7A運載火箭。由中國航天報認證轉發微博的影片。（取材自臉書）
海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩轉發中國民航機師在廣州空域拍攝到CZ-7A運載火箭。由中國航天報認證轉發微博的影片。（取材自臉書）

有網友昨（23日）晚在爆料公社貼出影片，聲稱在台南西港後營目擊空際有拖著大型尾焰散射升空的不明飛行物。今天有軍事專家比對資訊認為，這就是昨晩自海南島的文昌航天發射場升空的中國CZ-7A運載火箭。

對民眾目擊的飛行物，中科院否認昨晩曾在台灣進行任何火箭或飛彈發射的試驗；空軍司令部也表示，空軍飛彈部隊昨晚也沒有射擊訓練。國防部則表示，有關台灣周邊海、空域相關動態，國防部均有嚴密掌握，目前狀況正常。軍方私下認為與中共火箭無關，但也無法說明飛行物為何。

但海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩今天以「廣州看得到的CZ-7A運載火箭，在台南看得見嗎？」為題在臉書並上傳影片貼文稱，昨天傍晚18時12分，搭載試驗12號01、02衛星的中國CZ-7A運載火箭，在位於海南島的文昌航天發射場升空，正巧被中國民航機師在廣州空域拍攝下來，由中國航天報認證轉發微博。

呂禮詩表示，「聯合報」的記者很厲害，很快就從爆料公社取得台南西港後營空域拖著大型尾焰升空的不明飛行物影片並加以報導，報導稱國防部表示狀況正常，中科院則否認在台灣進行任何火箭或飛彈發射的試驗。

呂禮詩說，遺憾的是不具名的軍方人士私下予以否認。如果這位長官先看了法國解放軍事觀察家Henri Kenhmann所繪CZ-7A運載火箭的發射軌道，與中國民航機師的影片，「應該就不會這麼有勇氣的否認了吧！」

呂禮詩提示說，廣州緯度23°07'N，台南西港後營緯度則是23°08'N。

呂禮詩轉貼法國解放軍事觀察家Henri Kenhmann所繪CZ-7A運載火箭發...
呂禮詩轉貼法國解放軍事觀察家Henri Kenhmann所繪CZ-7A運載火箭發射軌道。（取材自臉書）

國防部 解放軍 臉書

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