民進黨的民主獨裁…2兆總預算逕付二讀 萬年國會都不敢
民進黨立法院黨團21日發動突襲，將仍在審議中的明年中華民國中央政府總預算案從所有各委員會抽出，由立法院院會通過逕付二讀，高達新台幣2兆2000多億元(約718億美元)的中央政府總預算，就這樣草率地在一毛未刪、沒有任何決議之下，跳過初審程序。這個執政黨號稱民主進步，卻粗暴無禮，大開民主倒車，即使在國民黨一黨獨大的萬年國會時代，都不曾有這樣荒謬的演出。
立法院是中華民國國會，預算審查程序是在各委員會審查完成的預算，直接送進院會二讀與三讀；但為了尊重少數黨，委員會沒有共識的預算，就在二讀之前，先舉行朝野協商，將未能解決的歧見，在二讀之前逐項討論，讓朝野互有退讓，避免院會討論時曠日廢時。
不尊重立委職權 國會政治大笑話
21日的立法院，開了台灣幾十年的國會政治運作一個大玩笑，將內政、外交國防、社福衛生環保、司法法制、財政、經濟等委員會正在初審的政府預算，全部抽出來，直接交給院會討論。換言之，初審程序完全略去不顧，直接進入朝野協商程序，再給院會表決處理。
議會政治是妥協的藝術，國民黨席次絕對多數的時代，也做不出來總預算案逕付二讀這種事情；只為通過預算，卻不在乎和尊重朝野國會議員討論的程序，既不尊重個別立委職權，也破壞了程序正義。
立法院在民進黨執政期間，十足成了行政院與總統府的橡皮圖章；選民選出來的立委，到頭來，根本不能監督政府，民進黨的黨意高於民意的監督，幾兆的預算，不經過國會議員公開討論，反而抄近路，走逕付二讀的捷徑。
國民黨團早就知道 卻無聲無息
國民黨在立法院雖淪為少數，仍應有所作為。過去包括民進黨在內的在野黨立委人數更少，但他們不會放棄立委的職責與權利。不過，當民進黨搞總預算案逕付二讀時，國民黨立法院黨團早就知道了，卻是無聲無息，只是態度平和地通知立委，準備重新對預算案提案，要在院會二讀前的朝野協商討論。
國民黨這種舉動就是顢頇，就是無能，不能站穩在野黨監督政府的立場，當在委員會第一階段的審查毫不受到重視，第二階段的立法院會前協商，又怎麼可能達到什麼成效？
民進黨將逾新台幣二兆元的中央政府總預算案跳過委員會初審程序，無視程序正義與立委監督政府職責，台灣的民主政治走到這個地步，無非就是行政權獨大，立法權不過是妝點，霸道的多數黨與軟弱無能的少數黨，共同促成台灣民主獨裁的惡例。
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