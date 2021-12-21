台立院破天荒 總預算逕付二讀 綠突襲表決 藍批獨裁

台灣民進黨立院黨團21日以人數優勢，把高達2兆2620億元的明年度中央政府總預算案，自委員會抽出逕付二讀。這是國會史上首度以逕付二讀方式處理總預算案，在野黨團同聲痛批。（記者曾學仁／攝影）

台灣民進黨 立院黨團21日挾絕對多數優勢，在立法院會以突襲表決方式，通過將明年度台灣中央政府總預算 案公務預算部分自委員會抽出，逕付二讀。這是國會史上首度以逕付二讀方式處理總預算案，在野黨團同聲痛批；國民黨 團總召費鴻泰譴責民進黨剝奪立委審查權，「民進黨走向獨裁、漠視民意」，但民進黨團解釋這是自力救濟。

院長將召集朝野協商處理

國民黨團不滿公投期間政府行政不中立而罷審預算，民進黨團在21日院會中提出變更議程議案，將明年度中央政府總預算案公務預算部分自各委員會抽出逕付二讀，要求立法院長游錫堃召集協商。21日有81位立委出席院會，55人贊成此案，26人反對。

由於逕付二讀形同「中止委員會審查」，立法院八個委員會的預算審查，接下來必須由游錫堃召集的朝野協商處理；面對前所未有的狀況，游錫堃已訂23日下午邀集朝野黨團，協商總預算案的審查方式。

被批不符總預算審查程序

立法院法制局表示，這是預算案首次以此方式逕付二讀，但符合立法院職權行使法。立法院職權行使法第八條規定，政府機關提出之議案或立法委員提出之法律案應先送程序委員會，提報院會朗讀標題後即應交付有關委員會審查，但有出席委員提議、20人以上連署或附議，經表決通過得逕付二讀。

不過，法制局說的是「逕付二讀」依據，總預算案審議程序能否適用？議事專家有不同看法。議事專家說，中央政府總預算案的處理方式一定要按照「中央政府總預算案審查程序」，因為總預算案有其特別性，民進黨團抽出逕付二讀，等於沒有案，也等於委員會白做工。

綠批藍停審預算毫無理智

總預算案逕付二讀，朝野互相指責。民進黨團總召柯建銘指出，由於國民黨團在委員會停審相關預算，即便下周委員會初審完，等做出總預算案審查報告也已是明年1月，因協商冷凍期要1個月，2月1日就過年，即便召開臨時會，最多只能開到1月28日，連開臨時會的意義都沒有。他批評國民黨毫無理智的極端行為，什麼都反對。

藍批逕付二讀寫憲政惡例

國民黨團反批，從2008年開始，除了大選年的2008年、2012年、2016年和2020年，總預算審查是在前一年12月完成，其餘年度總預算都是在當年1月完成審查，馬政府執政八年，在野的民進黨對總預算拖延沒有一年「有在客氣」，如今卻用前所未有的方式將總預算逕付二讀，寫下憲政惡例。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠批評，跳過委員會實質審查，不但造成國會權力被剝削，民進黨四年前信誓旦旦宣示達成「人民國會、開放國會、專業國會」的改革方案，現在也聽起來格外諷刺。

時代力量黨團表示，國民黨團延宕，民進黨團應優先選擇依法「延會」處理，總預算案逕付二讀，時力黨團堅決反對。