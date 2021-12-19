江啟臣：未來要改變政府政策 只能透過「政黨輪替」

國民黨前主席、立委江啟臣說，公投與大選脫勾後，未來人民對於公共政策幾乎已經沒有影響的力量，加上國會又失能，所以未來要改變政府的政策就只有選舉，透過「政黨輪替」取代，這是憲政危機。記者黃義書／攝影

中華民意研究協會上午舉辦「1218公投 結果對未來政局影響」座談會。與會的國民黨 前主席、立委江啟臣指出，公投與大選脫勾後，未來人民對於公共政策幾乎已經沒有影響的力量，加上國會又失能，所以未來要改變政府的政策就只有選舉，透過「政黨輪替」取代，這是憲政危機。

江啟臣表示，公投與大選脫勾，讓執政黨可以不進行溝通，候選人可以逃避政治責任。2018十項公投的投票 率與得票數，有很大的落差，但是2021四項公投的結果卻出奇的一致，這是執政黨違反行政中立，用國家資源與國家機器強力宣傳動員，讓公投成為政黨與政權的保衛戰。

江啟臣說，食安、能源議題，硬要與國際關係扯上關係，是廉價的政治操作，「國際因素不該成為壓迫民意的手段」，歐洲面對壓力，也不同意人民吃萊豬，難道美國要與歐洲國家斷交，歐洲國家不能加入國際社會？民進黨刻意讓反萊豬與加入國際組織掛勾，那公投結束後，執政黨是否要承諾台灣人民，「何時能加入CPTPP與TIFA？」

學者：國民黨將公投提升到不信任案 失去理性思考空間

台大政治系教授王業立表示，陳柏惟罷免案後，民進黨內部有高度的危機意識，而另一方面，國民黨將四項公投提升到「不信任案」的層次。兩大黨都進行高度的動員，甚至與未來的提名機制掛勾，四個同意對上四個不同意，失去理性思考的空間，也讓中間選民及年輕選民的投票意願下降。

王業立說，這次公投的結果顯示，民眾對於議題的興趣還是比較小，未來的公投如果沒有政黨的動員，可能投票率會更低，過關的機會更小，公投的正當性也會削弱，他也呼籲，朝野應該盡快修訂「不在籍投票」的相關法規。

王業立說，公投的結果，呈現「北藍南綠」的政治版圖，但是民進黨要特別注意基隆、桃園、竹市的同意票居多；而國民黨目前執政的台中、彰化、雲林、嘉市以及宜蘭卻是不同意票居多，不過，地方選舉還是首重執政表現與候選人特質，公投的結果未必能反應在2022的選舉預判上。