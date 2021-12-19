我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

中國官媒再發彭帥影片 與姚明談笑風生

俄重兵部署烏克蘭邊界 安倍：可作為台灣借鏡

中央社東京19日專電
日本前首相安倍晉三(左)。(美聯社)
日本前首相安倍晉三(左)。(美聯社)

日本前首相安倍晉三今天在福岡市一場演講會上表示，中國不掩飾侵略台灣的野心。對於俄羅斯重兵部署烏克蘭邊界一事，安倍表示這可作為台灣的借鏡。

日本產經新聞報導，安倍今天在九州「正論」懇談會成立30周年的紀念演講會上以「今後日本該有的姿態」為題發表演說。

安倍表示，中國以巨大化的軍力為背景，對南海、釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）試圖片面改變現狀。中國也不掩飾侵略台灣的野心，增高軍事威脅。

安倍1日接受台灣國策研究院邀請就「新時代台日關係」為題發表演說。他強調，日本無法容許台灣遭武力侵犯，「台灣有事」等同於「日本有事」，也形同「日美同盟」有事。他警告中國國家主席習近平不要「誤入歧途」，「採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路」。

為何會做出這項發言，安倍今天在演講會上表示，中國如果侵略台灣，情況有可能發展成日本的「存立危機事態」，這是很嚴重的事，有必要事先明確的說出。

安倍演講時言及俄羅斯重兵部署烏克蘭邊界一事，認為這可作為台灣的借鏡。他說，如果國際社會無法阻止俄羅斯侵略烏克蘭，中國將會如何想？這點有必要做因應。

安倍強調，為了加強美日同盟的連帶感，日本也一定要擁有打擊力才行。

日本 烏克蘭 俄羅斯

上一則

旅美台人趁年節回台「找對象」 不排斥為伴返台定居

延伸閱讀

中駐日大使批安倍涉台談話：對中方主權的蓄意挑釁

中駐日大使批安倍涉台談話：對中方主權的蓄意挑釁
對安倍挺台言論大為光火 傳中方威脅重新考慮對日關係

對安倍挺台言論大為光火 傳中方威脅重新考慮對日關係
安倍再談「台灣有事」 盼中國別誤判世界潮流

安倍再談「台灣有事」 盼中國別誤判世界潮流
柬埔寨總理「父傳子」 被批學北韓 辯稱有安倍前例

柬埔寨總理「父傳子」 被批學北韓 辯稱有安倍前例

熱門新聞

舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

2021-12-12 20:52
四大公投案開票結果陸續出爐，估計四案全都不會通過，蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影

路透：台灣4大公投未過 在野黨遭遇重大挫折

2021-12-18 09:45
彭文正。（本報資料照片）

蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官 求償200萬

2021-12-13 21:39
英特爾執行長季辛格13日搭乘私人專機訪台。(路透)

英特爾執行長季辛格 搭私人專機抵台 將會台積電高層

2021-12-13 14:47
王力宏前妻李靚蕾（左）發表一篇長文，控訴王力宏（右）的男女關係混亂等驚人爆料內容，引起譁然。（本報資料照片）

李靚蕾爆16歲陪睡 王力宏隔天翻臉「不想談感情」

2021-12-18 02:30

超人氣

更多 >
王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億
李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕
拋棄律師未婚夫嫁王力宏？李靚蕾等了8年終於回應

拋棄律師未婚夫嫁王力宏？李靚蕾等了8年終於回應
徐若瑄籲王力宏勿殃及友人：沒有對不起先生

徐若瑄籲王力宏勿殃及友人：沒有對不起先生

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉