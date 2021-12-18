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專審共諜？綠委提修法擬增設國安法庭 藍委批警總再現

記者洪哲政／台北19日電
圖為審理國安案件的高等法院。（本報資料照片）
圖為審理國安案件的高等法院。（本報資料照片）

共諜判太輕？民進黨立委羅致政等人認為近年破獲共諜案判刑6個月以上需入獄者僅19人，提案擬修訂「國家安全法」，希望設置「國家安全專業法庭」，由受「國家安全相關專業訓練或在職研習訓練」的法官審案。但國民黨立委陳以信認為此舉顯係「警總再現」，彷彿復刻「美麗島大選」，根本綠色恐怖。

民進黨立委羅致政、許智傑等18人近期連提四個修法草案，包括「國家情報工作法增訂第32之2條文草案」、「國家機密保護法增訂第38之1條文草案」、「反滲透法增訂第11之1條文草案」，主要訴求都是要求增設國安法庭。

12月24周五與及28日下周二立法院本會期最後一次院會，12月31日下周五休假，22日將是立法院今年最後一次程序委員會，朝野提案出現不少政治性提案，搶搭程委會列車。

民進黨羅致政等人即提案，指近年許多違反國家安全案件，法院對相關犯罪者屢屢輕判。針對高檢署統計2015至2020年8月判決資料顯示，判決確定的141人中，有罪者137人，判刑6個月以上者僅19人，其餘均為6個月以下或拘役、可易科罰金，種種判例讓共諜有恃無恐，對國家安全的維護相當不利。

立委提案要求，針對此類違反《國家安全法》的案件應由具國安專業知識之法官，於國家安全專業法庭中審理，使危害國家安全之人受到應有制裁，以維護國家安全不受侵害。而此類法官每年應接受一定時數的國家安全相關專業訓練或在職研習，並授權司法院訂定部訓練時數、專業認證等相關辦法。

綠委擬具的國家安全法第9條之1草案為：「法院為審理違反本法之犯罪案件，應設立國家安全專業法庭，由具有國家安全相關專業知識之法官辦理。辦理前項案件之法官，每年應接受一定時數之國家安全相關專業訓練或在職研習訓練時數、專業認證及相關辦法由司法院定之。

但國民黨籍外交及國防委員會召委陳以信表示，此舉顯係警總再現，且要求「法官受訓」，恐怕就是一種變相洗腦，整個提案讓人感覺綠色恐怖，彷彿復刻「美麗島大選」。

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