19歲少女挑戰獨駕飛機環遊世界 14日抵台

19歲少女羅瑟福德（Zara Rutherford）挑戰成為獨駕飛機環繞全球最年輕女性。路透

19歲少女羅瑟福德（Zara Rutherford）挑戰成為獨駕飛機環繞全球最年輕女性，預計明天上午從南韓起飛，中午飛抵松山機場 後直接進防疫旅館 ，15日上午從松機飛菲律賓。

曾為阿富汗難民的美國飛行員華斯（Shaesta Wais）2017年30歲時，成為完成獨駕飛機環球壯舉最年輕女性。

路透社報導，英國、比利時雙國籍的羅瑟福德8月18日從比利時西部庫特萊-威弗爾哲機場（Kortrijk-Wevelgem Airport）啟程，開啟5萬1000公里旅程，要飛越5大洲52國，包括美國、俄羅斯和哥倫比亞等。

代理的飛特立航空股份有限公司接受媒體訪問表示，羅瑟福德將依外籍航空機組員入境模式，下機後直接進防疫旅館，完全不進社區。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，這確實是外籍航空機組員入境模式。外籍航空機組員在台灣常只是為休息，達休息時數就離台，不進社區。

他說，羅瑟福德採外籍航空機組員入境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫通則，非專案入台，不需呈報指揮中心審核，由交通部民用航空局等相關單位掌握即可。

外電報導，原盼今年耶誕節前達成目標的羅瑟福德預計2022年1月中旬完成環球壯舉。